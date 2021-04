Tombol a járvány harmadik hulláma, nem tud talpra állni a magyar feldolgozóipar

In English

Tavaly június óta nem látott szintre esett vissza a magyar feldolgozóipar beszerzési menedzserindexe, ezzel a szektor továbbra is zsugorodást jelez előre. Mindez az eurózóna kifejezetten erős konjunktúramutatója mellett kimondottan rossz hír a magyar gazdaság szempontjából a járvány harmadik hullámában.

A februári 49 pontról 48,7 pontra esett vissza a magyar feldolgozóipar beszerzési menedzserindexe – közölte csütörtök reggel a Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT). Ezzel továbbra is a növekedést és a zsugorodást előre jelző 50 pontos érték alatt van a mutató, ennél alacsonyabb tavaly június óta nem volt.

Mindez azért is meglepő, mert menet közben az eurózóna feldolgozóipari konjunktúraindex márciusban 57,6 pontról 63 pontra emelkedett, vagyis jóval a növekedést jelző tartományban van. A mostani adat pedig alátámaszthatja azt is, amit Varga Mihály pénzügyminiszter a napokban a Világgazdaságnak nyilatkozott, hogy az első negyedéves GDP-adat a tavalyi negyedik negyedévnél is gyengébb lehet a koronavírus-járvány harmadik hulláma miatt.

Az MLBKT beszámolója szerint a felmérésben vizsgált részindexek többségükben növekedtek februárhoz képest, ennek mértéke egy esetben érte el az 5 százalékpontot. Az új rendelések mennyisége, a termelési mennyiség, valamint a vásárolt készletek mennyisége és a foglalkoztatottság alindexei is 50 pont fölé kerülve bővülésre utalnak. A kedvezőtlen bmi-érték az indexet alkotó ötödik alindexnek köszönhető. A szállítási átfutási idő értéke ismét rekordalacsonyra csökkent és az átfutási idők hosszabbodását jelzi számos válaszadónál, döntően meghatározva a bmi-index alacsonyabb értékét.

Vagyis a jelek szerint elsősorban a globális szállításban tapasztalható komoly fennakadások sújtják a magyar feldolgozóipart a szakértők szerint, ez tartja 50 pont alatt az indexet.



Címlapkép: Getty Images