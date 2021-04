Elárulta a milliárdos, milyen kriptodevizákból vásárolt be és miért

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A milliárdos befektető Mark Cuban hosszú távra vásárolt be a kriptopénzekből és tartani is kívánja őket még egy ideig, ugyanis nagyon hisz abban, hogy a jövőben a legjobbak nagy karriert fognak még befutni. Egy podcastban most azt is elárulta, hogy a portfóliójában 60% a Bitcoin és 30% az Ethereum aránya, további 10%-on pedig több másik kriptopénz osztozik, ezeket inkább csak kíváncsiságból tartja. Cuban azt is elmondta, hogy a két nagy kisemeltjét eltérő okokból tartja.