Orbán Viktor: húsvét után néhány nappal kinyithatnak a boltok és a szolgáltatószektor

Szokás szerint a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában beszélt Orbán Viktor. A miniszterelnök kiemelte, hogy megfelelő ütemben zajlik az oltakozás Magyarországon, ennek köszönhetően húsvét után egy-két nappal elérhetjük a 2,5 millió beoltottat, amely egyben azt is jelenti, hogy az előre rögzített módon kinyithatnak a boltok és a szolgáltatószektor. Beszélt továbbá arról is, hogy jövő hét péntekre minden regisztrált 65 év felettit beolthatnak Magyarországon és eljöhet az a pont is, amikor több lesz a rendelkezésre álló vakcina, mint ahány fő oltásért regisztrált. Utóbbi miatt vizsgálják annak lehetőségét, hogy megkezdődhessen az oltás a 16-18 évesek körében is, illetve kaphassanak kedvezményeket azok, akik már felvették az oltást.