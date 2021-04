AstraZeneca-vakcina: 18 millió beoltottból heten haltak meg vérrögképződés miatt

Heten haltak meg vérrögképződés miatt abból a 18 millió emberből, akiket eddig beoltottak az AstraZeneca vakcinájával Nagy-Britanniában – közölte a brit gyógyszerfelügyelet.

A BBC beszámolója szerint március 24-éig a 18 millió beoltottból összesen 30 ember esetében történt vérrögképződés az oltás beadása óta, ebből 22 esetben a CVST nevű agyi vénás trombózis lépett fel, és 7 haláleset történt.

A Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency nevű hatóság közlése szerint az adatok azt mutatják, hogy az AstraZeneca-oltás előnyei felülmúlják a kockázatait. Ezt az álláspontot a WHO és az EMA is osztja.

Az egyelőre nem világos, hogy az előfordult vérrögképződéseknek volt-e egyáltalán közük az oltáshoz.