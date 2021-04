Koronavírus Magyarországon: kijöttek a szombat reggeli adatok

8637 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 679 413 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 242 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 21 504 főre emelkedett - derül ki a friss számokból.

8637 új esetet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 679 413 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - írja a koronavirus.gov.hu. A mai esetszám valamivel kevesebb, mint az elmúlt két nap 9 ezer feletti száma, és a 7 napos mozgóátlag alapján úgy tűnik, sikerült betörni a 8 ezres napi átlagos esetszám alá:

Elhunyt 242 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 21 504 főre emelkedett. Az elhunytak száma az utóbbi napokban valamelyest csökkenést mutat, de így is kimagasló haláleseteket jelentenek itthonról, tudvalevő, hogy a magyar egészségügyi rendszer rendkívül túlterhelt.

Elsőre pozitív hírnek tűnik, hogy a kórházban ápoltak és a lélegeztetőgépen lévők száma is csökken, de ez a csökkenés részben annak is a következménye, hogy sajnos sok az elhunyt. Jelenleg 11 383 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1437-en vannak lélegeztetőgépen. A kórházban ápoltak száma egy nap alatt 364 fővel, a lélegeztetőn lévők száma pedig 30 fővel csökkent.

Sajnos továbbra is csak kevés esetet szűr ki a magyar egészségügyi rendszer, ezt mutatja, hogy a tesztek közel 23%-a lett pozitív, holott 24 óra alatt 36 598 tesztet végeztek el a hatóságok.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 2 235 731 fő, közülük 891 002 fő már a második oltását is megkapta. A friss adatok alapján a magyar lakosság 22,88%-a kapta már meg az első oltását és 9,12% a másodikat is.

A veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elől a sorban, az eddig regisztrált 65 év felettiek 83%-a már megkapta az oltást. Az oltás a húsvéti ünnepek alatt is folytatódik. A kórházi oltópontok fogadják a háziorvosok által szervezett oltandókat, és azok a háziorvosok, akik az ünnepek alatt is oltanak, kiegészítő díjazásra jogosultak.

Mától Budapesten a háziorvosi rendelők és a kórházi oltópontok mellett már a szakrendelőket is bevonják az oltásba, hogy a húsvéti ünnepek alatt is minél többen megkaphassák a vakcinát.

A kijelölt 18 szakrendelőben szombaton és vasárnap a fővárosi háziorvosok által szervezett regisztráltakat oltják. A kórházi oltópontokon pedig ma is tart a már korábban regisztrált óvodai és iskolai pedagógusok soron kívüli oltása.

