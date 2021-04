Külföldi bankokat bírságolt meg Törökország a short ügyleteik miatt

A török piacfelügyelet közlése szerint 10 értékpapírcéget bírságolt meg összesen 7,8 millió lírával (mintegy egymillió dollár), amiért nem jelentették előzetesen a shortokra vonatkozó tranzakcióikat – számol be a hírről a Reuters.

Különféle összegű bírságot kapott Törökországban több nagybank is, köztük a Merrill Lynch, a JP Morgan, a Goldman Sachs, a Credit Suisse és a Barclays is, a tőkepiaci felügyelet közleménye szerint az érintett pénzügyi intézmények nem jelezték előre a felügyeleti szervek felé a short tranzakcióikat, amelyekre tavaly július óta egyébként átmeneti tilalmat is bevezettek.

Márciusban a külföldi befektetők a török részvényektől, kötvényektől és a lírától is igyekeztek szabadulni, miután Erdogan menesztette az akkori jegybankelnököt, a helyére pedig egy közeli emberét ültette. A lépést a piac természetesen nem fogadta örömmel. Sokan attól tartanak, hogy az új jegybanki vezető is osztja majd Erdogan azon nézetét, hogy a magas kamatok okozzák a magas inflációt az országban, ami pedig az alapkamat csökkentéséhez is vezethet (emlékeztetőül: a korábbi jegybankelnököt a kamatemelést követően rúgták ki).

A Bloomberg adatai szerint az új jegybankelnök bejelentését követő március 26-ai héten a külföldi befektetők 814 millió dollárnyi befektetést vontak ki a török részvénypiacról, 1,1 milliárd dollárt pedig a török kötvényekből.

Címlapkép: Shutterstock