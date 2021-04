Koronavírus: folyamatos tömegszerencsétlenség vagy sebességkorlátozás

A tömegbalesetet mindenki el akarja kerülni, ha beül a kocsiba. De még a koccanást is. A koronavírus-járvány közepette azonban nem minden ország híve a sebességkorlátozásnak. A versenynek talán hamarosan vége, de valóban azok lesznek a nyertesek, akik az elsők között haladnak át a célvonalon?

Nincs jobb hasonlat a koronavírus-járványra annál, mint amit Zacher Gábor főorvos használt a napokban. „Mintha minden nap tömegbaleset lenne” – fogalmazott Zacher. A főorvos a magyarországi járvány harmadik hullámának közepén használta ezt a hasonlatot, amikor olyan sok beteg érkezik minden nap a kórházakba, mintha folyamatos tömegszerencsétlenség történne, és az orvosok nehéz helyzetbe kerülnek, hogy milyen sorrendben lássák el a betegeket. Ezen alapgondolatból kiindulva bemutatjuk, hogy a koronavírus-járvány által kijelölt kanyargós versenypályán milyen stratégiát választottak az országok.

Képzeljük el, hogy minden háztartás beült egy autóba, sok országban már 2019 végén, a legtöbben 2020 elején. Az országok vezetői vannak a konvojok elején, akik meghatározzák a szabályokat és a sebességet a polgárok számára, amit elméletileg folyamatosan az útviszonyoknak és az időjárásnak megfelelően alakítanak. A legnagyobb veszélyt a kanyarok, vagyis a járvány hullámai jelentik. A versenypályát senki sem ismeri pontosan, sőt, az útépítők folyamatosan alakítják annak függvényében, hogy melyik ország versenyzői lépik át a vírus által kijelölt sebességkorlátot.

Délkelet-Ázsia

Ázsia keleti részén a legtöbb országban azóta világos a stratégia, amióta beültek az autóba. Azt szeretnék elérni, hogy mindenki jusson el a célba, és ha kell, akkor ezért hajlandóak szigorú sebességkorlátozást bevezetni. Rendszeresen vizsgálják a kocsik műszaki állapotát (tesztelés), és ha valahol gondot látnak, akkor azonnal a bajbajutott autó segítségére sietnek (karantén + ellátás).

Amikor látják a vezetők mellett haladó kanyarmegfigyelők (járványügyi szakértők), hogy érkezik a következő kihívás, akkor kiadják a figyelmeztetést, hogy hamarosan lassítani kell. Egy-két koccanás ilyenkor bekövetkezik, nem mindenki veszi észre a felvillanó féklámpát, de elkerülik a súlyos baleseteket. A kanyar sem túl éles, a sebesség sem túl nagy, így a kigyorsítás zökkenőmentes, szinte minden kocsi képes megbirkózni a feladattal. És együtt haladnak tovább, szinte áldozatok nélkül.

Európa

Ahány kanyar, annyi stratégia. Valami ilyesmi az EU-s országok hozzáállása a kanyarokhoz. Amíg az első kanyart a legtöbben igyekezetek szinte állóhelyzetben bevenni – tanulva az olaszok lassítás nélküli első tömegbalesetéből –, addig a második hullámban a legtöbben már nem fékeztek időben. Az eredmény: heteken át tartó, minden nap bekövetkező tömegbaleset. A sebesültek gyógyítása miatt ráadásul sok országnak újra szinte álló helyzetbe kellett fékeznie az autókat. Miután az autósok rendre dudálnak egymásra, nem tartják be a sebességkorlátozásokat, így a konvojok vezetői sincsenek könnyű helyzetben, amikor döntenek a sebességről.

Kelet-Közép-Európa

A régiónk az első két kanyart nagyjából hasonlóan vette, mint az EU legtöbb országa. Azonban a második kanyarból való túl korai kigyorsítás közepette a bizonytalan műszaki állapotú autók (kevés tesztelés + rossz járványügyi intézkedések) azonnal újabb kanyarral nézhettek szembe. A megfigyelők hamar látták már, hogy újabb nehézséggel kell majd megbirkózni. Magyarország kanyarszakértői a világ élvonalába tartoznak, már akkor látják előre a problémákat – és figyelmeztetik a döntéshozókat is –, amikor emberi számítás szerint senki sem várná el tőlük; korábban más országoknak is segítettek. De ha egy országnak nincs ilyen szakértője, az sem marad tanács nélkül, nemzetközi kutatók ugyanis folyamatosan, minden konvojvezetőnek személyre szabott tanácsot adnak.

A KKE-régió azonban nem lassított a harmadik kanyar közeledtével, miközben egyre több autó adott ki kopogó-recsegő hangokat, ennek eredményeképp sosem látott tömegbalesetek következtek be. Persze a britek, az írek meg a portugálok szóltak előre, hogy ez keményebb menet lesz, mint az első kettő volt, ők előbb értek oda, erre azonban a legtöbb régiós ország rá sem hederített. Pedig azt is megmondták, hogy úgy lehet megúszni, ha most korábban lassítunk. Így most vannak országok, amelyek késői satufékkel (teljes lezárás) mentik a menthetőt és minimalizálják az áldozatokat, míg Magyarország igyekszik tartani a tempót, és a tervek szerint fokozza is (újranyitás) még a kanyarban, jóval a cél előtt.

Ezzel a stratégiával végső soron vállalva, hogy az út innentől kezdve egyetlen hosszú kanyarból áll Magyarország számára, amelynek során rengetegen kisodródnak, összeütköznek, meghalnak.



A koronavírus főbb adatai azokban az országokban, ahol népességarányosan a legtöbb áldozatot követelte a vírus a járvány kitörése óta* Rangsor Ország Összes felderített koronavírusos eset Összes elhunyt Elhunytak száma 1 millió főre vetítve 1 Csehország 1551896 26945 2513 2 Magyarország 685979 21715 2252 3 Montenegró 92222 1303 2074 4 Bosznia-Hercegovina 173478 6763 2071 5 Belgium 897474 23130 1989 6 Szlovénia 220141 4075 1960 7 Bulgária 352259 13507 1955 8 Észak-Macedónia 134134 3905 1874 9 Egyesült Királyság 4357091 126826 1861 10 Szlovákia 365242 10025 1836 Forrás: Worldometers, *törpeállamok nélkül

Összegzés

A vírus által kijelölt sebességkorlátot betartó országok nemcsak a polgárok egészségét védik meg, de közben szépen lassan fejlődik a gazdaságuk is. A gyorsan hajtók a tömegszerencsétlenség (sok fertőzött) és a satufék (lezárás) valamilyen kombinációját alkalmazhatják a verseny során, ami a sok halálos áldozat mellett a gazdaságot is megviseli. Ez az a bizonyos K-alakú kilábalás, vagyis a világ országainak kettészakadása. Természetesen a gyorsan hajtók között is rengeteg különbséget láthatunk: van, ahol még bőven az egészségügyi kapacitások elérése előtt fékeznek, míg máshol csak utána.

A délkelet-ázsiai országok, Új-Zélanddal és Ausztráliával karöltve erős autókkal haladnak a cél felé, míg a világ számos országa, főképp Európában, egyre kevesebb és egyre rosszabb műszaki állapotú kocsival igyekszik ugyanebbe az irányba. A délkelet-ázsiai modell szinte karcolásmentes járműveket és egészséges pilótákat, utasokat eredményez, de könnyen lehet, hogy a célvonalat – stratégiájukkal összhangban – a fejlett országok versenyében az utolsók között lépik át. Vagyis még hosszú hónapokig kell éberen figyelniük az esetleges kanyarokra és az autók állapotára. Mindeközben az európaiak egy része egyre több kisodródott kocsival, totálkárral és halálos áldozattal szembesül. Többen satuféket nyomtak a harmadik kanyar közepén is, míg mások – köztük Magyarország – csak félszívvel lassítottak.

Könnyen lehet tehát, hogy az autókból, amelyekben már több mint egy éve ül a világ, előbb szállhatnak ki azok, akik még a kanyarban is gyorsabban hajtottak, mert előbb érik el a mindenki által vágyott nyájimmunitást a vírus gyors terjedése és az oltások együttes hatása miatt – hacsak nem jön egy újabb, mindennél élesebb visszafordító egy vakcinákkal szemben ellenálló új mutáns képében. A harmadik kanyarban Magyarország erre az útra lépett, és bevetette a chiptuningot (keleti vakcinák) is.

Akárhogy is lesz, annyi biztos, hogy a néhány hónapnyi esetleges előnyt olyan tragédiák árnyékolnak be, mint a hosszú ideig tartó lábadozások, a munkaképtelenségek, a tömegkarambolokban bekövetkezett tartós egészségkárosodások (long Covid), amit a lassabban hajtók részben vagy teljesen elkerülnek. Mindezt az teszi igazán fájdalmassá, hogy a verseny közben történteket sokkal kevesebb ismerőssel, baráttal, családtaggal beszélhetjük majd meg, mint azt gondoltuk volna akkor, amikor mindenki beszállt a kocsijába.

