Az oltás megvédte a gyerekeket is a koronavírus-fertőzéstől - Működik a nyájimmunitás a jelek szerint

Izraeli kutatások szerint azokban a közösségekben, ahol elkezdték beoltani az embereket, a többiek is kisebb eséllyel kapták el a koronavírus-fertőzést. A gyermekek ezekben a közösségekben nem kaptak még oltást, de ők is egyre védettebbek lettek a fertőzéssel szemben.

Izraelből származó új adatok szerint a Pfizer/BionTech vakcinája a közösségekben megvédte azokat is a megfertőződéstől, akik nem voltak beoltva, így a velük élő be nem oltott gyermekeket is – írja a Reuters.

A Maccabi Health Services – az egyik nagy, 1,95 millió taggal rendelkező egészségügyi biztosító – adatait vizsgálták meg kutatók, január 30-ig a biztosító ügyfeleinek minden tagja (16 év felettiek) legalább egy oltáson átesett.

A kutatás szerint ahogy nőtt az átoltottság a közösségekben, úgy csökkent a fertőzési ráta a nem oltottak körében is, azaz az oltás megvédte a még be nem oltottakat is, köztük a gyerekeket.

Habár az eddigi eredmények biztatók, további kutatások szükségesek annak megállapításához, hogy az oltások miképpen támogatják a nyájimmunitás kialakulását – vélekednek a kutatás szerzői. A kutatást egy orvosi lapban publikálták, de a nemzetközi kutatói validáció (peer review) még nem történt meg.

