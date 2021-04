Összeülnek a világ vezetői: a válság okozta egyenlőtlenség lesz a téma

Szerdán ülnek össze a G20 a gazdasági vezetői, hogy a koronavírus-válságból történő kilábalásról egyeztessenek. Az egyeztetésen kiemelt téma lesz a válságból történő egyenlőtlen kilábalás.

A G20 pénzügyminisztereinek és jegybankelnökeinek szerdai találkozóján kiemelt téma lesz a koronavírus-válságból történő egyenlőtlen kilábalás - írja a Reuters a soros elnök Olaszország tisztviselőjére hivatkozva.

Az egyeztetésen emellett várhatóan kiállnak a fiskális ösztönzés fenntartásának szükségessége mellett is.Az ülést hivatalos közlemény követi majd.

A G20 vezetőit aggasztják az első jelek, amelyek szerint egyes országok hamarabb tudják maguk mögött a válságot, mint sok, jellemzően fejlődő ország, és ez a világgazdasági kilátásokat is "felhőssé" teszi. Az Egyesült Államok például jelentős hatású költségvetési stimulussal küzd a válság ellen, amit az eladósodott fejlődő országok nem tudnak megtenni.

Emellett további problémát jelent a vakcinaelosztás súlyos egyenlőtlensége is. Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság például már a lakosság nagy részét beoltotta, messze megelőzve Európát, Ázsiát, Afrikáról nem is beszélve. A G20 egyeztetésen ez is szóba kerül majd.

Címlapkép: Getty Images