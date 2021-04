Tetőzik a harmadik hullám, megszólalt az operatív törzs

Az ünnepek alatt végig működtek az oltópontok, összesen 276 ezer főt oltottak be, mondta el Müller Cecília országos tisztifőorvos. A kórházi oltópontok mindegyike működött az ünnepnapok alatt, és ezeken belül új oltóhelyeket is nyitottak, Budapesten további 18 szakrendelőben is folyt az oltás. A 65 év felettieknek már 85 százaléka megkapta a védőoltást, a 80 év felettieknek több mint 90 százaléka átoltott.