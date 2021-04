Drasztikus változást hozhat a kilábalás a magyar gazdaságban

Míg 2020 első negyedévében mindenki arról vitatkozott, mennyi tartós élelmiszert halmozzon fel, addig 2021 első negyedévében ismét felhalmozásról vitatkozunk. Most azonban az infláció felhalmozódásáról lesz szó, és arról a rendkívüli bizonytalanságról, hogy vajon az előttünk álló hónapok vágtató inflációja mennyire marad velünk hosszabb távon és meddig tartható az alacsony kamatkörnyezet.

A közeljövő

Talán csak első ránézésre tűnik úgy, hogy az infláció körüli viták elcsendesültek. Túl vagyunk az első nagy reflációs sokkon, amelynek keretében igen jelentősen átárazódtak a kötvényhozamok és a kamatvárakozások. Bár már 2020 augusztusa óta egy emelkedő trend bontakozott ki a hozamokban, ennek üteme szintet lépett idén januárban. Az évet még 0,91 százalékos hozammal indította a tízéves amerikai államkötvény, ami március végére átmenetileg átlépte az 1,75 százalékot is. A német bund is nagyjából hasonló folyamatokon ment keresztül, bár kétségtelenül kevésbé látványos a változás. A 2020 utolsó negyedévében nagyjából stabilizálódó kötvényhozam -0,61 százalékról indította az évet, márciusban pedig volt, hogy átlépte a -0,25 százalékot. Magyarország valahol a kettő közötti amplitúdót hozta: a nyitó 2 százaléktól március közepén már több mint 80 bázisponttal járt feljebb. Mára némi korrekciót követően 2,7 százalék körül mozog a tízéves magyar állampapír hozama a másodpiacon.

Ez a hatalmas átrendeződés az inflációtól való félelem felerősödésének következménye.

A gazdaságok az újranyitás küszöbén állnak, miközben a tavalyi évi rendkívül alacsony bázis mellett az energiahordozók és egyéb nyersanyagok ára jelentősen nőtt az elmúlt egy évben. Persze senki nem tudja előre megjósolni, hogy pontosan milyen kilengésekre számíthatunk az inflációban és azt sem, hogy ezek mennyire lesznek tartósak. Az azonban egyértelműnek tűnik, hogy a piacok felkészültek a magasabb inflációs mutatókra. Mindezek alapján akár legyinthetnénk is, mondván a piac már beárazta a változásokat, így pedig nem lesz már érdemi turbulencia. Ezt tenni azonban meglehetős felelőtlenség lenne, ugyanis az inflációs kilátásokat további felfelé mutató kockázatok övezik, mégpedig globálisan. Az egyik ilyen kockázat a nyersanyagok áralakulása, míg a másik az újranyitás okozta infláció. Amennyiben tartós inflációs sokkról beszélünk, úgy egyértelműen ez utóbbit kell inkább górcső alá vennünk.

De mitől is lehet tartós ez az infláció?

Immáron a harmadik hullám kellős közepén vagyunk, ami az Our World in Data vonatkozó adatai szerint hasonlóan szigorú lezárást hozott, mint az első hullám. Miközben egy éve bizonyos szektorok rendkívül nehéz helyzetben vannak, a fogyasztók túlnyomó többsége felhalmozásba kezdett. Egyrészt mert bizonytalanná vált a jövő, másrészt pedig mert amúgy sem feltétlenül tudott költekezni, különösen nem tudott szolgáltatásokra költeni. Ez utóbbi azt jelenti, hogy jelentős mértékű vagyongyarapodáson ment keresztül a lakosság. Az igazán nagy kérdés az újranyitást követően az lesz, hogy a lakosság mennyire tekinti ezt a fajta megtakarítást kényszerűnek. Amennyiben ez a helyzet, úgy a kereslet óriási robbanására lehet számítani, hiszen a megtakarítások jelentős részét hajlandóak lesznek a háztartások elkölteni. Mindez pedig nem hazai kuriózum, a fejlett országok szintén hasonló helyzettel szembesülnek várhatóan a második-harmadik negyedévtől kezdve.

Mindezzel már el is jutottunk az elsőkörös hatáshoz, ami azonban csak rövidtávon jelent kockázatot. A hosszú távú szemlélet a kínálati oldalon keresztül kúszik a képbe. A koronavírus okozta gazdasági megrázkódtatások ugyanis bizonyosan rombolták a gazdaság kínálati oldalát mind tőke, mind munkaerő szempontból. Egy hétköznapi példával élve, közel sem biztos, hogy annyi étterem és szórakoztatóipari egység nyit majd ki, mint amennyi bezárt a korlátozások kezdetén, még 2020 tavaszán. A kínálat, vagy ha úgy tetszik a választék tehát jelentősen beszűkülhet, miközben hatalmas keresleti nyomás alakulhat ki. Ez pedig a tankönyvi példák és az empíria alapján azt jelenti, hogy komoly áremelkedés elébe nézünk világszerte. A kérdés már csak annyi, hogy mennyi ideig marad fenn ez a versenyt korlátozó állapot. Optimistán úgy saccolom, hogy itthon 6-12 hónapnak el kell telnie, hogy a kínálati oldal helyre rázódjon. Addig pedig marad a túlkereslet és a visszatérő munkaerőhiányos helyzet, ami a költségeket tovább srófolja felfelé, nyomás alatt tartva a fogyasztói árakat. Más országok is hasonló nyomással szembesülnek, így a saját „gondjainkon” felül még a magasabb importált infláció is megérkezik.

Minden a horgony erősségén múlik

Ebben a helyzetben tehát könnyű belátni, hogy egy időzített bombán ülünk és a kérdés az, hogy sikerül-e elkerülni a robbanást, ami hosszú időre átírja az árazási folyamatokat. Egy nagy robbanás esetén ugyanis itt a hatás nem térben, hanem időben terjed. A vásárlók a szolgáltatások és az importtermékek magas és emelkedő árszínvonalával szembesülve elkezdik megemelni az inflációs várakozásaikat. Ez az inflációs várakozás aztán beszivárog a béremelési igényekbe is. Mivel rendkívül erős gazdasági növekedés előtt állunk és benne van a pakliban, hogy a munkaerőpiac a vártnál is gyorsabban visszatér a munkaerőhiányos állapotba, így megint csak a munkaerő alkupozíciója lesz a meghatározó. A magasabb bérnövekedés és a még mindig nem teljesen helyreállt kínálat ismét utat enged az árnövekedésnek.

Így alakul ki tehát az az ár-bér spirál, amelyre az MNB is felhívja a figyelmet a legfrissebb inflációs jelentésében.

Addig tehát, amíg az inflációs várakozások horgonyzottak, nincs nagy baj. De ezt a horgonyt az újranyitás vihara eltépheti, utat engedve a tartós inflációs felfutásnak. Ez tehát nem az idei év kérdése, ez sokkal inkább 2022 témája lesz. Persze idén láthatunk akár 5 százalék körüli inflációt, de ezzel aligha kell és lehet mit kezdeni. Egy része ennek ugyanis egyedi sokk. A nagy kérdés, hogy az általam jövőre vizionált 3 százalékos infláció tartható-e. Az idei évi magas bázis biztosan segíti a helyzetet és várhatóan az energiaárak is stabilizálódhatnak.

Ugyanakkor a bérek még komolyan átrajzolhatják a képet. Négy éven át tartó kétszámjegyű bérnövekedés, ez van mögöttünk és többek között ez húzza magasra a tartós inflációs folyamatokat. 2021 kivétel lehet, bár a friss januári béradat nem éppen erre utal. 2022-ben a túlkereslet és az előző évi inflációs tapasztalat, na meg az újabb minimálbér-emelés (akár újra 8 százalék körüli) érdemi kockázatot jelent az előrejelzésemre. Jelenleg nem túl sok jel utal arra, hogy az MNB által működtetett magas nyomású gazdaság gyakorlatában változás készülne, vagyis továbbra is az lehet a cél, hogy a gazdaságot pörgetve minél hamarabb visszatérjünk a válság előtti növekedési pályára. A bérnövekedés tehát beleillene ebbe a képbe, ahogyan a tartósan alacsony kamatkörnyezet is támogatná ezt. Ezzel viszont homlokegyenest ellentétes lehet a tartós inflációs nyomás réme, és ezt az együttállást a piacok aligha nézik majd ölbe tett kézzel.

A sok bizonytalanság mellett számomra egy dolog szinte biztosnak tűnik: valami jelentősen megváltozik az életünkben a jövő évtől. Vagy egy tartósan magas inflációs környezetre kell berendezkednünk, vagy több mint egy évtized után először fokozatosan emelkedő kamatkörnyezetben kell boldogulnunk.

Címlapkép: Getty Images