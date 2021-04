Hatalmas a bizonytalanság, a kormány mégis tempósan megy előre a nyitás útján - Mi lesz ebből?

Miközben még az operatív törzs megszólaló tagjai (például az országos tisztifőorvos is) óvatosságra intenek az elmúlt napok kedvező tendenciát sugalló járványügyi adatai kapcsán és az elmúlt napok adatait rengeteg bizonytalanság övezi (hosszú hétvége hatása miatt), a kormány lendületesen megy előre az újraindítási tervével. Olyannyira, hogy a csütörtöki Kormányinfón a nyitás egy újabb köztes lépcsőfokát lengette be Gulyás Gergely miniszter és szavai arra utaltak, hogy a jelenleg április 19-ig kihirdetett korlátozó intézkedésekben újabb lazítás jön.

Nagy a bizonytalanság, nem látni tisztán

A csütörtök reggel megjelent járványügyi adatok azt mutatják, hogy sorozatban már a 13. napja csökken az új fertőzöttek napi számának 7 napos mozgóátlaga, vagyis lassan már két hete tart a kedvező fordulat a magyar járványgörbén. Eközben ugyanakkor a kórházban ápoltak száma - bár csökkenésnek indult - még mindig nagyon magas szinten áll, a lélegeztetésre szoruló betegek száma sajnos stagnál, és a fertőzéssel összefüggő halálozások sem csökkennek még. Müller Cecília még szerdán is úgy fogalmazott, hogy a járványügyi adatok továbbra sem kedvezőek. "Bizonyos mértékben, egyfajta stagnálást lehet látni, de a kórházi kezelésre szorulók száma még nagyon magas" - mondta az országos tisztifőorvos. Egyre több fiatal is kórházba kerül a vírus miatt. Mindeközben a legutóbbi jelzések szerint nincs elegendő vakcina ma Magyarországon.

Külön érdekesség, hogy a járványgörbe a harmadik hullámban meredekebben száll lefelé, mint amit a második hullámban láttunk. Ez összefügghet azzal, hogy a korlátozó intézkedések szigorúbbak voltak márciusban és április elején (egészen most szerdáig), valamint már jelen lehet a védőoltás hatása is akár.

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a lenti adatokban óriási a bizonytalanság, a hosszú hétvége hatása miatt négy olyan napi adattal rendelkezünk (nagypéntek, hétvége, húsvéthétfő), amikor az esetek felderítése nagyon csekély (a mintavételek száma ilyenkor lényegesen alacsonyabb). Ezért nehéz pontosan megmondani, hogy az elmúlt négy napban milyenek voltak a valós járványügyi folyamatok. Elég ha csak arra gondolunk, hogy a 7 napos mozgóátlag csütörtöki értékében a megszokott két hétvégi nap mellett további kettő ilyen "alulmért" adattal rendelkezünk. A hosszú hétvége előtt a napi adatok 6-8 ezer körül "platóztak", vagyis nagyon magas szinten.

De a kormány megy előre

A fentiek miatt tehát jól látható, hogy a járványügyi adatok értelmezését sok tényező megnehezíti ezekben a napokban, ezért belátható az is:

ezekből következtetéseket levonni és megalapozott járványügyi döntéseket hozni nem lehet.

Kétségtelenül van lassulás a járvány terjedésében, de a sok zaj (húsvét, e heti nyitás hatásai stb.) miatt nehéz megítélni, hogy pontosan mekkora. Valamikor a jövő hét elején kezdhetünk el kicsit tisztábban látni, ami azért is fontos, mert a friss hatások határozzák meg a következő napok járványügyi forgatókönyveit:

kialakul-e egy magas és széles plató (vagyis az ellátó rendszeren állandósuló magas nyomás), vagy a lazítások ellenére kitart a lejtmenet, vagy a mégis romlás irányába induló folyamatok miatt a lazítások későbbi lépcsőinek elhalasztásáról lesz kénytelen dönteni a kormány.

Mindezek bizonytalanság ellenére szerdán elindult a korlátozó intézkedések feloldása a 2,5 millió beoltotti számhoz kötött automatizmus alapján (szakértők sem értették, miért éppen 2,5 millió beoltott főhöz kötötte a kormány a nyitás elkezdését, hiszen ez nagyon messze van a 80-90%-os nyájimmunitás szintjétől, és az automatizmus rendszere sem tökéletes, hiszen több százezer beoltott embernek még nem is alakulhatott ki a megfelelő védettsége, hiszen nem kapták meg a második oltást, de sokak esetében még az első oltás után sem telt el elég nap). Eddig még két szakaszát ismertük a kormány újraindítási tervének: az iskolák április 19-én esedékes újranyitását, valamint a beoltottak számára belengetett kedvezményeket (amit a kormány 3,5 millió beoltottnál ígért meg, ami április 21-22 környékén jöhet el).

Ehhez képest Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter most csütörtöki Kormányinfóján az is kiderült, hogy

az újraindítás következő lépéseiről a kormány a 3 millió beoltott számánál fog dönteni.

A miniszter közlése szerint ez 5-6 napon belül lehetséges. Közölte véleményét is, miszerint április végéig ki lehet majd ülni a teraszokra.

Az 5-6 napos jelzéssel a miniszter a kormány jövő szerdai ülésére utalt szerintünk. A kormánynak ugyanis jövő héten amúgy is döntenie kell, hogy mi legyen az április 19. hétfőig meghosszabbított korlátozások jövője. Van tehát jövő héten egy döntési helyzete a járványügyben a kormánynak, azonban az újfajta járványügyi stratégiája miatt azt kissé erőltetett módon az oltások beadásának előrehaladáshoz próbálja kötni (jelen esetben a hirtelen előhúzott 3 millió első beoltott számához), kommunikációs szinten legalábbis mindenképpen. Gulyás Gergely mostani bejelentése viszont már azt vetíti előre, hogy a kormány újabb lazításokról fog dönteni a jövő hét folyamán, vagyis egyre biztosabb, hogy az április 19-ig meghosszabbított korlátozásokból még többet fog visszavenni a kormány. Miközben a járványügyi kilátásokat nagy kockázatok övezik.

Ez csak még inkább megerősíti azt az állításunkat, hogy a kabinet felülvizsgálta és részben feladta az eredeti járvány elleni védekező stratégiáját és egy új változót hozott be a képletbe, az oltások előrehaladását. A védekező képletben a védőoltások előrehaladása lett az elsődleges fontosságú változó. Érdemes megjegyezni, hogy az iskolák újranyitását is úgy véste kőbe a kormány április 19-ére, hogy még egyáltalán nem látni, milyen lesz az akkori járványhelyzet.

Ez az újfajta stratégia egyáltalán nem kockázatmentes (tekintettel arra, ha nem tud úgy pörögni az oltási program, hogy megakadályozzon egy esetleges negyedik hullámot), főleg a fentebb ismertetett bizonytalansági tényezők miatt. Balkányi László, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ volt tudásmérnöke a napokban többször is felhívta a figyelmet arra, hogy "a – korlátozások nélküli – terjedés „órája” ugyanis gyorsabban jár, mint az oltásokból felépülő védettség órája". Vagyis egész egyszerűen -főleg a brit variáns miatt - gyorsabban fertőződünk, mint ahogyan védettek leszünk. Ezért úgy érvelt, hogy a két védekezési eszközt – a lezárási intézkedések együttesének fenntartását és az oltási kampányt – kombinálni kell. "Fenn kell tartani a lezárásokat, gátolni a terjedést minden erővel, mindaddig, amíg az átoltottság mértéke nem ér el egy megfelelő szintet" - mutatott rá a szakember. Egy példán keresztül érzékeltette a mostani helyzetet: a teknős és a nyúl versenyfutása ez. A teknős: az oltások, a nyúl: a terjedés. "Nagyon fontos, hogy nem lehet addig az intézkedésekből engedni, amíg a teknős – az oltásokból felépülő védettség – le nem hagyja a nyulat, azaz a terjedést. Ahhoz, hogy teknős utolérje, a nyúl elé terepakadályokat kell fölállítani: lassító intézkedéseket, zárásokat" - magyarázta Balkányi László, aki ugyanakkor elismerte, hogy a végső eredményt tényleg csak az oltások végigvitelétől várhatjuk, hiszen nem lehetséges minden emberi kontaktus megszüntetése. A napokban pedig az ATV-nek azt nyilatkozta, hogy csak akkor lehet eredményes a járvány elleni védekezés, ha a korlátozások fenntartását és az oltási kampányt kombináljuk. Ehhez képest most a magyar stratégia határozottan, és a korábban jelzettnél gyorsabb ütemben indult el a nyitás útján.

A kormány szerint nem gyors a nyitás tempója és nem döntenek elhamarkodottan

Gulyás Gergely csütörtöki válaszai alapján a kormány tisztában van a szakértői kritikákkal, amelyek arról szólnak, hogy a kormány túl gyorsan és elhamarkodottan dönt a nyitás egyes fázisairól. A miniszter erre úgy reagált, hogy a virológiai kérdésekben nem a kormánynak kell feltalálnia a spanyolviaszt. Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt két hétben több helyen is lehetett olvasni idehaza: az első oltást követően a védettség bekövetkezik és folyamatosan növekszik, természetesen a második oltással válik teljessé, de az is maximum 92-93%. "De azt tudjuk mondani hogy aki az első oltást megkapja, ott a megfertőződés kockázata is csökken, de még nagyobb mértékben csökken a betegség súlyos lefolyásának esélye. Virológiai, orvosi vélemény alapján mondjuk azt, hogy ebből a szempontból az első oltás a legfontosabb" - fejtette ki a miniszter. Arról azonban nem beszélt, hogy az első oltás után is el kell telnie némi időnek, hogy az oltás kifejtse a hatását. Erről szól egyébként a hivatalos, védőoltással kapcsolatos kormányzati tájékoztató is, hiszen azt írja, hogy "az oltottak védelme csak a vakcina második adagját követően alakul ki, várhatóan 1-2 héten belül".

Szerinte az újranyitással a kormány sehová nem siet. "Az újraindításhoz kapcsolódó, szerdán életbe lépett (2,5 millió beoltotthoz kötött) intézkedések érdemben a fertőzés veszélyét és a kontaktusok számát nem fogják növelni" - nyugtatott meg mindenkit Gulyás Gergely, aki arról is beszélt, hogy a kormány meghallgatta a boltok nyitvatartásával kapcsolatos kritikákat is. Ezért döntött a boltok nyitvatartási idejének meghosszabbításáról, amivel a tömeg csökkenhet a boltokban. Elismerte ugyanakkor, hogy kétségtelen, hogy emiatt a kijárási korlátozás kezdő idejét ki kellett tolni, így a korlátozó szakasz rövidebb lett. Arról nem tett említést, hogy mit okoz a kormány várakozásai szerint, hogy szerdától még több szolgáltató nyitott ki (és egyébként még több bolt van nyitva, mint március 8. után, ami a több kontaktusra ad lehetőséget). Csak azt hangoztatta egy kérdésre válaszolva, hogy

ezek a szerdán életbe lépett intézkedések a vírus terjedésére még nincsenek hatással és a kormány óvatosan jár el, ennek megfelelően hoz döntéseket.

Címlapkép: Untener Kinga tulajdonos kinyitja nyíregyházi virágüzletét 2021. április 7-én. Ezen a napon lépett életbe a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló jogszabály, amely szerint az üzletek, köztük a március 8. óta zárva tartók újfajta, négyzetméter alapú szabályok mentén ugyan, de nyitva lehetnek. Április 6-án beadták a 2,5 milliomodik koronavírus elleni védőoltást, amely a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldása első fokozatának feltétele volt. Forrás: MTI/Balázs Attila