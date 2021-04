Sosem volt ennyi aranytartaléka Magyarországnak – De miért van erre szükségünk?

Háromszorosára növelte Magyarország aranytartalékát az MNB, ezzel az utóbbi három évben már harmincszoros volt a növekedés – jelentette be a jegybank szerdán. Sőt, az elérhető információk alapján eddig sosem volt ennyi aranytartaléka az országnak az utóbbi közel száz ében, amióta a jegybank létezik. De ki vesz ma még a világon aranyat? Ezzel is szembe megyünk a nemzetközi trendekkel?

Húsvéti akció a Portfolio-nál!

Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek ide kattintva.

Sosem volt még ennyi aranyunk

Az eddigi 31,5 tonnáról 94,5 tonnára emelte a magyar aranytartalékot az MNB, ezzel a 2018-as tízszerezés után ismét jelentősen emelkedett a nemesfémben lévő tartalék. Sőt, jó eséllyel sosem volt ennyi aranytartalékunk.

Az MNB oldalán jelenleg 1998-ig visszamenőleg érhető el a statisztika, az is csak aktuális értéken, nem tonnában. Azonban a Bloomberg grafikonja alapján a hetvenes évek második felében lehetett csúcson a magyar aranytartalék, akkor a 80 tonnát is meghaladhatta. Aztán a közhiedelemmel ellentétben nem a rendszerváltozás után, hanem már a nyolcvanas évek második felében megkezdődött az aranytartalék fokozatos leépítése, akkor közel 80 tonnáról előbb 50 tonnára, majd 1993-ra a sokáig érvényes 3,1 tonnára esett vissza az arany a jegybanknál.

Az MNB 2018 őszén jelentette be, hogy tízszeresére emeli az aranytartalékot, ráadásul a korábbi opciós ügyletekkel szemben fizikailag is hazahozzák azt. Azóta 31,5 tonna volt a tartalék, a legfrissebb, februári adatok szerint az 1,5 milliárd eurót ért. Most egyelőre nem tudjuk, hogy a további 63 tonnányi vásárlás mikor történt pontosan, a márciusi adat elvileg ma reggel jelenik meg, kérdés, hogy abban szerepel-e már.

A 94,5 tonna arany 3,3 millió unciának felel meg, ennek értéke a szerdai 1739 dolláros árfolyam mellett közel 5,8 milliárd dollár.

Eddig a magyar jegybanki tartalék 4,4%-a volt aranyban, változatlan tartalékszint mellet ez az arány most 13% környékére emelkedett .

. A 31,5 tonnányi tartalék korábban 2300 darab tömbben volt, melyek hossza 23 centiméter, 8 centiméter szélesek és 4 centi magasak, egy tömb súlya 12 kilogramm. Ha az új vásárlások esetében is teljes egészében fizikai aranyról beszélhetünk, akkor mostanra közel 8000 tömb állhat a jegybank raktárában.

Azt nem árulja el az MNB, hol őrzik az aranytömböket, csak annyit közöltek korábban, hogy a legmagasabb biztonsági besorolású épületet használják erre. Logikusan ez a jegybank székháza lehet a Szabadság téren vagy a soroksári logisztikai központ, mindkét épületet természetesen éjjel-nappal fegyveres őrség felügyeli.

Egyáltalán ki vesz ma még aranyat?

A fizikai aranytartalék szerepe ellentmondásos a világban, a nyugati országok tartják a legnagyobb mennyiségű nemesfémet, viszont a legnagyobb vásárlók nem ők voltak az utóbbi években. Jelenleg a világ jegybankjai 33 ezer tonna aranyat tartanak összesen, ez a valaha kibányászott mennyiség ötöde nagyjából.

Messze a legtöbb, több mint 8000 tonna az Egyesült Államok birtokában van, ahol a Fed összes tartalékának több mint háromnegyede van aranyban. Hasonló az arány Németországban is, de náluk már „csak” 3642 tonnáról beszélhetünk. Az országok mellett jelentős aranytartalékkal rendelkezik a Nemzetközi Valutaalap (IMF) is.

Az MNB közleménye szerint a most bejelentett vásárlásokkal a világon a 36. helyre lépett előre Magyarország, a régióban pedig csak a lengyel és a román aranytartalék magasabb a magyarnál. Olyan országokat is megelőzünk, mint Dánia vagy Finnország, nem is beszélve egy sor eurózóna-tagállamról, ahol a közös deviza mellett kisebb jelentősége van a saját tartaléknak.

Az elmúlt évek nemzetközi vásárlásai alapján is jelentősnek mondható a magyar jegybank mostani lépése. Tavaly a török aranytartalék emelkedett a legnagyobb mértékben, egy év alatt bő 130 tonnával. Mellettük India vett 41,7 tonnát, az Egyesült Arab Emirátusok 35,1 tonnát, Oroszország pedig 27,4 tonnát. Az Európai Unióban a lengyelek vettek 2019-ben 100 tonna aranyat összesen, a nagy részét júniusban, vagyis

szép csendben a magyar jegybank az utóbbi majdnem két év legnagyobb aranyvásárlását hajtotta végre.

Természetesen azt nem tudni, hogy egy tételben vásárolt-e az MNB, illetve ki volt az eladó, jó eséllyel ez soha nem fog kiderülni biztosan, legfeljebb majd a következő hónapok nemzetközi statisztikáiból lehet következtetni.

Honnan volt hirtelen majdnem 4 milliárd dollárja Magyarországnak?

Az aranytartalék növelése jó eséllyel nem jelenti azt, hogy a teljes jegybanki tartalék is ennyivel emelkedett, inkább átrendezésről lehetett szó. Február végén 37,8 milliárd dollárnyi készpénz, betét és értékpapír volt az MNB tartalékában, ennek egy részét válthatták aranyra.

A közleményből az sem derül ki, milyen átlagáron vette a jegybank az aranyat, így a 3,8 milliárd dolláros összeg is csak becslés. Az utóbbi hetekben 1700 dollár körül ingadozott a nemesfém unciánkénti ára a világpiacon, a 63 tonna arany pedig 2,2 millió unciának felel meg.

Miért éri meg mindez az MNB-nek?

A jegybank korábban az aranytartalék tízszeresére emelése mellett azt emelte ki, hogy jelenleg biztonságosabb befektetési formának tartja a fizikai aranyat, illetve a piacon erősíti a bizalmat, ha egy ország ilyen jellegű tartalékkal rendelkezik. Az arany tartalék szerepének növelése a spekulációs megfontolások mellett egy általánosabb szempontra is visszavezethető. Az, hogy az ország nemzetközi tartalékának egy része aranyban van, nem sokban különbözik más befektetési döntésektől, például mintha a tartalékot alacsony kockázatot jelentő államok értékpapírjaiba fektetnénk be. Sőt, első pillantásra az arany kényelmetlenebb befektetés, hiszen az árfolyama jelentősebben tud ingadozni egy rövid lejáratú állampapírhoz képest, ráadásul a fizikai arany szükség esetén nehezebben is értékesíthető (bár erre is vannak értékpapírosítási technikák).

Az aranynak ugyanakkor lehet egy előnye, az "anticiklikus" természete. Amikor a világban növekednek a pénzügyi stabilitási kockázatok, akkor a menedék jelleg miatt az árfolyama megemelkedik. Vagyis pont akkor növekedhet a nemzetközi tartalék szintje, amikor igazán szükség lehet arra, hogy az ország egy tőkepiaci turbulenciában stabilitást sugározzon.

Most azt hangsúlyozták, hogy az újabb aranyvásárlásban szerepet játszott a koronavírus-járvány is, hiszen

a globálisan megugró államadósságok vagy az inflációs félelmek megjelenése tovább erősítik az arany nemzetstratégiai jelentőségét, menedékeszköz szerepét és értékmegőrző funkcióját.

De mit is jelent ez pontosan? Elsősorban arra utalhatott vele a jegybank, hogy az emelkedő globális inflációs környezetben az arany világpiaci árának emelkedése várható, vagyis profitálhatnak a nagyobb aranytartalékból.

Eddig bejött a hasonló gondolkodás, 2019-ben 254,7 milliárd forintos nyereséget ért el az MNB, aminek nagy részét az arany árfolyamának emelkedése okozta. Egy év alatt a nemesfém világpiaci ára mintegy 20%-kal emelkedett, ezt pedig realizálták is a 2018-ban megvett aranytartalék esetében. Mégpedig úgy realizálták, hogy közben nem csökkent az arany a tartalékon belül, ezt viszonylag egyszerűen átkötéssel vagy másnéven önkötéssel meg tudják tenni. Ennek a lényege, hogy az eladói és a vevői oldalra is ugyanaz a szereplő áll be a piacon, így egy pillanatra sem adja ki a kezéből az adott instrumentumot. A művelet lényege éppen az, hogy az elért nyereséget realizálni tudják, onnantól a magasabb árfolyammal szerepel a könyvben az arany. Ennek a műveletnek köszönhetően tavaly 250 milliárd forintos osztalékot tudott fizetni a jegybank a költségvetésbe.

Vagyis, ha bejön a jegybank számítása és jelentősen emelkedik az arany világpiaci ára, akkor a következő időszakban ismét könnyen tudnak ezen nyereséget realizálni úgy, hogy közben ne csökkenjen a tartalék.

Címlapkép: Szekeres Máté/Portfolio