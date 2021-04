Varga Mihály: állami beruházási csúcsot érhetünk el idén az EU-ban, gyors lesz a gazdasági felpattanás

Húsvéti akció a Portfolio-nál!

Varga Mihály Facebook-posztba tett ábrái szerint a magánszektor beruházásai a 2019-es (folyó áron) 10 ezer 9 milliárd forintról tavaly a válság mellett csak 10 ezer 42 milliárd forintra tudtak nőni, de idén 11 ezer 5 milliárd forintra ugorhatnak. Az állami szektor által kezdeményezett beruházások a 2019-es 2928 milliárd forintról tavalyra 3059 milliárd forintra nőttek az állami beruházás-támogatási programok felpörgetése mellett, majd a tárcavezető jelzése szerint idén 3350 milliárd forintra ugorhatnak.

Ennek kapcsán a posztban rámutatott:

Az állami beruházási ráta a 2019-es 6,2%-ról 6,4%-ra nőtt tavaly, idén tovább emelkedhet 6,5%-ra. Ez Európában a legmagasabb érték.

A két ábra együtt egyébként azt is mutatja, hogy a tavalyi 13 ezer 100 milliárd forintos teljes folyó áras beruházási teljesítmény idén 14 ezer 355 milliárd forintra ugorhat, és a poszt szerint úgy fogalmaz Varga, hogy Idén mind az állami, mind pedig a privát szféra beruházásai erősödhetnek: folyó áron mérve 9% felett, volumenben 4%-ot meghaladó mértékben.

Rámutat arra, hogy „Munkahelyet és gazdasági növekedést a beruházások adnak. Ezért támogatja a kormány a válság alatt is a vállalkozások fejlesztéseit, a családok beruházásait – például az Otthonteremtési Programmal, és folytatódnak, sőt bővülnek az állami fejlesztések is.

Gyors lehet a kilábalás

A fentiekkel párhuzamosan Varga Mihály a Cégvezetők Csúcstalálkozója - 2021 konferencián többek között azt mondta az MTI tudósítása szerint, hogy a gazdaság kilábalása gyors ütemben valósulhat meg, a második negyedévtől kétszámjegyű növekedésre, az idén éves szinten 4 százalékos, jövőre pedig 5 százalékot meghaladó bővülésre lehet számítani. Utóbbi számokat már jelezte a tárcavezető egy minapi lapinterjúban is:

A tárcavezető tájékoztatta a cégvezetőket arról, hogy a következő évi költségvetést szokás szerint - már hetedik alkalommal - az idén is május elején terjesztik a parlament elé. A 2022-es tervezetben csökkenő hiánypályával számolnak, illetve a védekezés költségei mellett továbbra is biztosítják a gazdaság újraindítási alapot - ismertette, és utalt egy új alap esetleges létrehozására, amelynél uniós hozzájárulásra lesz szükség.

A gazdaság gyors visszaállását a növekedési pályára a kormány az adótörvények módosításával is segíteni kívánja - húzta alá Varga Mihály, aki arra is kitért, hogy a változtatások célja ezúttal sem az, hogy minél több adót szedjenek be, hanem a minőségi változás. Közölte, hogy módosítani fogják a csőd- és felszámolási eljárások szabályait, ugyanis ezeknek a folyamatoknak az elhúzódása a piac sok szereplőjének hátrányt okoz.

Varga Mihály elmondta, hogy a járvány miatti válság új irányokat is kijelölt a kormány gazdaságpolitikája számára, az egészségügyi eszközök hiánya rávilágított a globális ellátási lánc sérülékenységére, éppen ezért erősíteni kell Magyarország önellátását több területen is.

A nagyvállalati beruházási támogatáson és az új egészségipari támogatáson keresztül 220 milliárd forint állami hozzájárulással több mint 450 milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg vagy indult el - tájékoztatott.

A tárcavezető örvendetesnek nevezte, hogy a GDP-arányos beruházási ráta Magyarországon tavaly a krízis ellenére igen magas, 28 százalék volt, amivel Magyarország a 3. legjobb helyre került az Európai Unióban. Azt is hozzátette, hogy a tavalyi ráfordítások hatása hamarosan meg fog látszani a gazdasági adatokban.

Ma egyébként többek között a munkaerőpiac, a népesedéspolitika, a digitalizáció és az egészségügy területére kiterjedő javaslatokat nyújtott be a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) a kormánynak, melyekkel a koronavírus-járvány utáni időszak gazdaságpolitikáját kívánja segíteni. A főbb intézkedések költségvetési hatása a következő három évben mintegy 700 milliárd forint költségvetési forrást igényelne:

Címlapkép forrása: MTI/Bruzák Noémi. Budapest, 2020. november 6. VargaMihály pénzügyminiszter beszédet mond a támogatási szerződések aláírása előtt a minisztériumban 2020. november 6-án. Újabb egészségipari beruházások indulnak a kormány Egészségipari támogatási programjának (Etp) köszönhetően, amelyre 50 milliárd forintot különítettek el.