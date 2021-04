Már 12 éveseken bevetnék a Pfizer vakcináját

A Pfizer és a BioNTech azt kérte az amerikai hatóságoktól, hogy koronavírus elleni vakcinájuk alkalmazhatóságát terjesszék ki a 12-15 éves korosztályra is – írja a CNBC. A két cég a múlt hónapban már bejelentette, hogy hatékonynak bizonyult oltóanyaguk a teszteken.

A tengerentúlon jelenleg 16 év felettiek kaphatják meg a Pfizer/BioNTech vakcinát, ezt szeretné most kiterjeszteni a cég a 12-15 évesekre is. A vizsgálatok alapján a vakcina biztonságos, hatásos és elegendő antitestet termel ebben a korosztályban is.

Európában jelenleg vizsgálják, hogy az oltóanyag használatát engedélyezzék a 16-18 évesek körében is, a legtöbb ország egyelőre csak 18 év felett olt vele.

Címlapkép: Getty Images