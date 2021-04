Meglepően nagyot esett a napenergia ára Magyarországon

Magyarország csatlakozott azon országok klubjához, amelyekben a következőkben épülő nagyobb naperőművek már a piaci referenciaárnál olcsóbban termelhetik a villamos energiát. A magyar megújuló energia aukciós (Metár) rendszer így két lépésben elérte a mértékadó német, illetve közép-európai árszintet, azonban nálunk jóval gyorsabb volt a tanulási folyamat: míg a kötelező átvételi rendszer még 100 eurós árat garantált minden, naperőműben megtermelt áram megawattórájáért, addig az 1. Metár-tender ezt 70, a 2. kiírás pedig 50 euróra szorította le.

Húsvéti akció a Portfolio-nál!

Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek ide kattintva.

A legutóbbi, második Metár-tenderen az 1 MW és 49,99 MW közötti mérettartományban benyújtott valamennyi nyertes ajánlat alacsonyabb volt a 2019-es villamosenergia-nagykereskedelmi piaci árszintnél, vagyis ezek mondhatni támogatás nélkül léphetnek be a rendszerbe. Az ajánlati árak alakulását jól szemlélteti a REKK Metazsúl blogján bemutatott ábra:

Forrás: REKK Metazsúl blog

Az Európában alkalmazott aukciós rendszerekben közös, hogy a piaci árhoz képest prémium árat garantálnak a nyerteseknek, de ha a piaci ár e fölé emelkedik, két különböző forgatókönyv lép életbe - mondta el Szabó László, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) vezetője. Az egyik típusú rendszerben a termelőnél marad a különbözet, a másik esetben viszont vissza kell azt fizetnie, vagyis támogatottból támogatóvá válik - a magyar támogatási rendszer az utóbbi típust képviseli.

A piaci árak jövőbeni alakulása ma még természetesen nem látható előre, azonban amennyiben érdemben emelkednek, úgy az is előfordulhat, hogy a most legalacsonyabb ajánlatokkal nyerő termelők a jövőben akár a rendszer befizetőivé is válhatnak.

Ennek esélyét ugyanakkor csökkenti az úgynevezett kannibalizációs hatás. Ez azt jelenti, hogy a bővülő naperőmű kapacitás egyre jobban leszorítja a termelésük idején kialakuló nagykereskedelmi áramárat, amely a támogatás referenciaáraként szolgál - vagyis hiába magas egyébként a piaci ár, az ezekben az órákban kialakuló alacsony árszint miatt a termelők mégis támogatást kaphatnak.

Meglepő gyorsaság

A magyar árcsökkenés meglepő gyorsaságát részben az magyarázza, hogy Magyarország az élenjáró, már 10-15. aukcióját kiíró országokhoz képest később indította el aukciós rendszerét, így profitálhat az úttörő országok által elért árcsökkenésből is. Persze, ha mindenki kivárna, az általános költségcsökkenés is lassabb lenne. Az országok egymással is versenyeznek a napenergia-befektetőkért, számunkra pedig az uniós tagság e szempontból is előnyt jelent, az országkockázatok így kisebbek mint például egy balkáni ország esetében. Ez nagyobb befektetési biztonságot ad, az ajánlati árakat, illetve a beruházások finanszírozási költségeit pedig az is lefelé szorítja, hogy a nemzetközi befektetők a hitelt is "hozzák magukkal" otthoni bankjuktól, hiszen a projektek finanszírozásában jellemzően nagyon magas a hitelek aránya.

Az árcsökkenés másik oka a nagyobb mérethatékonyság, a felső teljesítményhatár 20-ról 49,99 MW-ra történt emelése. Azt azonban, hogy mekkora naperőművek épülhessenek, nem csak a közgazdasági, de az energiapolitikai szempontok figyelembevételével is érdemes meghatározni - hangsúlyozza a kutató. Európa számos országában vita tárgyát képezi, hogy mennyire menjenek el a nagy méret felé; a kicsik ugyan több támogatást igényelnek, de nem biztos, hogy összességében előnyös, ha csupán néhány nagy cég viszi el a kiírt kapacitások zömét. A forrásdiverzifikálás, illetve az ellátásbiztonsági megfontolás a kicsik mellett szól: ha ugyanis kiesik egy nagy, az nagyobb problémával is jár - különösen egy kisebb országban.

Ráadásul minél nagyobb a felső mérethatár és minél vonzóbb egy aukciós rendszer, annál nagyobb az esély arra is, hogy a nemzetközi befektetők akár ki is szoríthatják a hazaiakat, mivel a tőkeerősebb szereplők képesek erősebb ajánlatokat beadni. Nem véletlen, hogy sok országban a kisebb méretkategóriákhoz is ragaszkodnak, ahol a hazai befektetők nyerési esélyei jobbak, így a helyi vállalkozások fejlesztésének célja is jobban érvényesülhet - ez szintén egyfajta fenntarthatósági szempont. Németországban ezért már nem is akarnak a 10 MW-os méret fölé menni; ennek persze ára van, hiszen a kisebb naperőművek esetében a villamosenergia-termelés fajlagos költsége magasabb (lásd a Metár kis- és nagy méretkategóriájában benyújtott nyertes árajánlatok különbségét). Mindezért, továbbá a földek agrárértéke miatt Magyarországon sem feltétlenül érdemes tovább növelni a naperőművek méretét.

MTI Fotó/Sóki Tamás

A hazai aukció kedvező fejleménye, hogy a verseny egyértelműen erősödött, a kompetíciós ráta (a túljelentkezés) pedig valamivel több mint 2-ről 5-re nőtt.

A verseny, a jelentkezők száma tulajdonképpen a legfontosabb mutató: nagy számuk jelzi, hogy a tender európai szinten is vonzó volt, és az árak nagyrészt ennek hatására ereszkedtek piaci szintekre.

Az olyan érett piacokon, mint például Németországban az ár akár némileg emelkedhet is egyik aukcióról a másikra (például a nagyobb kiegyenlítőenergia-költségek miatt), de ha van elég jelentkező, verseny is van, az ár pedig garantáltan piaci lesz.

Pozitív fejlemény az is, hogy a tender eredményei alapján a korábbinál jóval nagyobb arányban léphetnek be a napkövetős rendszerek a magyar villamosenergia-termelésbe. Amellett, hogy megnyújtják a napenergia-termelés napon belüli időszakát, ezek a naperőművek egységnyi teljesítményre számítva nagyobb termelést tesznek lehetővé, ami egyben nagyobb cash flow-t is eredményez a befektető számára.

Külön kategóriában a biomassza és a geotermia?

A hazai aukció - az általános európai helyzethez hasonlóan - technológiafüggetlen ugyan, vagyis a fotovoltaikus mellett például geotermikus és hulladékégető projektek is indulhatnak, utóbbiaknak azonban esélye sem volt nyerni a magasabb költségek miatt. Az EU-ban többnyire szintén mindent visz a nap- és szélenergia, de vannak országok, ahol az árakat tekintve kevésbé versenyképes technológiák külön kategóriában indulnak, például Németországban a biomassza.

Ezeknek a technológiáknak csak így van esélyük a támogatásra, miközben a nap- és szélerőművekhez képest sokkal jobban szabályozható energiát képesek adni, ezért érdemes megfontolni, hogy külön kategóriát kapjanak a hazai aukciós rendszerben.

Európa egyes országaiban, például Hollandiában már nem is elsősorban a megújuló energia, hanem a kibocsátáscsökkentés támogatása az aukció fő célja, vagyis az ajánlati ár arra vonatkozik, hogy a befektető mennyiért tudja csökkententi a szén-dioxid-kibocsátást - mondja a REKK vezetője. Ez már nem csak a megújuló alapú villamosenergia-termelés előtt nyitja ki az ajtót, hanem akár biomassza alapú távhőrendszerek előtt is. A karbonsemlegesség elérést szolgáló végső célt – a kibocsátáscsökkentést – állítva az aukció középpontjába lehetőség nyílhat nem csak a hőtermelés, de akár a közlekedés, az energiahatékonyság, illetve épületenergetika fenntarthatóbbá tételére is. Ez az irány jelentheti a jövőt Magyarország számára is, ezért érdemes lesz figyelni és tanulni ezeknek az innovatív aukcióknak az eredményeiből.

Nálunk is eljöhet az energiatárolóval kombinált naperőművek ideje

Az innovatív aukciók egyik legígéretesebb fejleménye az energiatároló technológiák bevonása a rendszerbe, amikor a megújuló-termelésre vonatkozó ajánlatokat már energiatárolással társítva várják. Az új német innovációs aukciók már megújuló+energiatároló kapacitásra várnak versenyző ajánlatokat. Az akkumulátoros energiatárolási technológia területén már most is erőteljes fejlődés figyelhető meg, azonban az aukciók tovább gyorsíthatják a tanulási folyamatot, hosszabb távon pedig a hidrogén bevonásának is lehet létjogosultsága. Az energiatárolók jóval szabályozhatóbbá teszik a megújuló-termelést, ami a villamosenergia-rendszer irányítója, az áramot akár az esti csúcsidőszakban értékesíteni képes termelő, valamint a piaci árak stabilitása szempontjából egyaránt kedvező.

Az akkumulátoros energiatárolás nálunk is viszonylag hamar megjelenhet aukción is, főleg, ha az úttörő országok jól haladnak vele. A rendszerbe való bekerülése Magyarországon különösen kívánatos, mivel a hazai villamosenergia-rendszer szabályozásához igénybe vehető rugalmas kapacitás meglehetősen drága, a kiegyenlítő energia költsége a nyugat-európainak jellemzően a többszöröse.

Ennek oka az, hogy az ilyen típusú erőművek kínálata szűkül, miközben az egyre terjedő háztartási és ipari méretű naperőművek egyre nagyobb bizonytalansági tényezőt jelentenek időjárásfüggő jellegük miatt. Ezért olyan új megújulós termelőket kellene bevonni a rendszerbe, amelyek kevésbé vagy nem terhelik tovább a rendszert, kifizetve a teljes, rendszerszintű költségeiket is. Ennek egyik megoldása, hogy a tárolással összekötve versenyeztetik az ajánlatokat. Ha Magyarország a terveknek megfelelően valóban rá tud csatlakozni az akkumulátoripar fejlesztésére, akkor a tárolók térnyerése feldolgozóipari és innovációs haszonnal is járhat számára.

Patrick T. Fallon/Bloomberg via Getty Images

Magyarországon azonban nem várható rövid távon, hogy a hazai árak a spanyol és portugál aukciókon látható átlagosan 25 euró/MWh-s szintre süllyednek. Az Európában is rendkívül alacsonynak számító árszintet elsősorban két tényező is magyarázza: az Ibériai-félsziget déli részén a napsütéses órák száma csaknem kétszer akkora, mint Közép-Európában, ami önmagában csaknem 20 eurós előnyt jelent. Továbbá egyik országban sem húztak mérethatárt, így a 100 MW-ot messze meghaladó teljesítményű naperőművek is épülhettek, amit a mezőgazdasági szempontból alacsony értékű területeik jelentős nagysága miatt is könnyebben megtehették.

Támogatás nélkül is épülhetnének naperőművek

Az eddigi magyar Metár-aukciók eredményességének végső mérlegét csak később vonhatjuk meg, mivel a nyerteseknek három évük van a megvalósításra. Németországban az aukción kiosztott naperőmű kapacitások jellemzően 95 százaléka épült meg, de például Lengyelországban az arány jóval alacsonyabb. A hazai megvalósítási arány a továbbiakra nézve is erős indikátor lesz, mindenesetre a nyertesek által lerakott kaució azért fontos garanciát jelent. A jelenlegi, körülbelül háromnegyedéves ütemezés megfelelőnek tűnik a stratégiai célok eléréséhez, de hamarosan célszerű lenne elindítani a következő, harmadik tendert is, hiszen a kiszámíthatóság egy nagyon fontos eleme a jól működő aukcióknak.

Amikor az aukciós rendszerek eljutnak arra a pontra, hogy a piaci árszint körül, vagy az alatti ajánlatok nyernek, akkor elvileg már támogatás nélkül is épülhetnének megújulós erőművek. Érett piacú országokban, például Spanyolországban és Németországban nem ritka, hogy a nagyobb cégek közvetlenül a termelő(k)től maguk vásárolnak megújuló alapon termelt áramot. Magyarországon az úgynevezett PPA-rendszer (villamosenergia-vásárlási megállapodás) kialakulása elé jelenleg komoly akadályokat gördítenek, mivel a nem a Metár keretében létesülő megújulós beruházásokat extra adók terhelik.

Ma már gyakorlatilag ez és nem a technológia magas költsége teszi lehetetlenné Magyarországon azt, hogy valaki állami támogatás nélkül létesítsen megtérülő megújulóenergia-beruházást, egyben a PPA-konstrukció bevezetését is.

Pedig ennek a konstrukciónak számos előnye lenne, a PPA megjelenését követően az államnak kevesebbet kellene aukciókkal és támogatásokkal bajlódnia, a kockázatot a vállalatok viselnék.

A PPA-konstrukció keretében történő árambeszerzés a nagykereskedelmi piaci árszinthez képest azért némi felárat von maga után. A jövő ugyanis elég bizonytalan az árak szempontjából is, a PPA-k esetében pedig hiányzik az aukció által garantált biztonság, mely jelentősen csökkenti a kockázatot és a pénzügyi finanszírozási költséget is. Ezért, illetve a kannibalizációs hatás miatt közép távon sem lesz érdemes lemondani az aukciókról, de Szabó László szerint az is emellett szól, hogy az aukcióval jól lehet kontrollálni a ma még rendszerintegrációs és -irányítási szempontból kihívást jelentő megújulós kapacitás kiépülésének ütemét.

Címlapkép: MTI Fotó/Kovács Tamás