Perceken belül megszólal Orbán Viktor a magyar járványhelyzetről

A csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter már jelezte, hogy a 3 millió beoltottnál lesz egy újabb döntése a kormánynak 5-6 nap múlva, illetve április végefelé, 3,5-4 millió beoltott esetén már az éttermek teraszaira is kiülhetünk helyben fogyasztásra, május végére pedig visszanyithat minden, bár a maszkviselési kötelezettség hosszabb távon is velünk maradhat. Az immunitási igazolásokról 3,5-4 millió oltott körül születhet döntés, és mivel ezekhez a számokhoz is gyorsan közeledünk, így a védettségi igazolványokhoz kapcsolódó többletjogok kérdése egyre inkább előtérbe kerül. Feltehetően erről is hallunk majd a kormányfőtől további információkat.

Címlapkép forrása: Orbná Viktor Facebook-oldala