Ahol a mesterséges intelligencia már a gyakorlatban segít a betegeken

Merjenek külföldre menni új technológiák megtanulása érdekében és utána merjék hazahozni a tudást, mert vannak olyan gyógyító intézmények, ahol támogató szakmai együttműködésre lehet lelni - vallja Póth Sándor, a Budai Egészségközpont Privát Urológiai Osztály vezető főorvosa, aki megvalósította az intézményben a multiparametrikus MRI és mesterséges intelligencia vezérelt fúziós biopsziát. A szakemberrel az új technológia előnyeiről, a BEK-ben zajló innovatív folyamatokról és tudástámogatásról beszélgettünk.

A Portfolio felületén már korábban is bemutattunk olyan szakmai műhelyeket a magyar egészségügyben, amelyek különlegesek és ennek a folytatását a jövőben is tervezzük. A Budai Egészségközpont egy urológus szakorvos szemével miben egyedi, miben más, mint a többi szolgáltató?

Póth Sándor: Egy kicsit messzebbről indítanám, ha szabad. Azt kell látni, hogy a magyar orvosképzés világszínvonalú, azonban egy külföldi tapasztalatszerzés nagyon hasznos lehet mind a szakorvosi képzésben, mind a speciális, akár terápiás, akár műtéti eszközös, diagnosztikai területeken.

Nem ritka az, hogy egyetem után az ember külföldre megy. Az a kérdés, hogy miért, és mi az, ami hazavonzza.

Akkor indítsunk innen, az Ön esetében ez hogy történt?

Nagyon sok orvos vándorol ki, bár egyre többen, de közülük még mindig kevesen térnek csak vissza. Amikor elvégeztem az egyetemet, volt egy olyan vágyam, hogy a hazai kiváló képzésre építve egy különleges szakmai képesítést szerezzek. Ez volt az urológián belül a robotsebészet és a fúziós biopszia elsajátítása, így utam a németországi Európai Robotsebészeti Központba vezetett. A rezidensi éveim és a szakorvossá válásom időszakában specializálódtam erre a területre, mindvégig azzal a szándékkal, hogy hazahozzam, Magyarországra. Hat év után még Németországban meghívtak, hogy segítsek megalapítani a Máltai Robotsebészeti Központot, melyet aztán két évig koordináltam. Így számomra bebizonyosodott, hogy azt a know-howt, a modern technológiát, amit korábban megtanultam képes vagyok átültetni, ez volt a startpisztoly arra, hogy megnézzem, pontosan hová is tudok hazajönni.

Volt tehát szándék az Ön részéről arra, hogy hazajöjjön, de milyen volt a fogadjisten?

A hazajövetelemnek erős mozgatórugója volt az, hogy termőtalajra, egy innovatív környezetre találjon az a technológia, tudásanyag és szemléletmód, amivel kint képződtem és szembesültem. A Jahn Ferenc Kórházban Tenke Professzor Úr szárnyai alá kerültem, a privát működésemet pedig a Budai Egészségközpontban kezdtem el. És itt jutottunk vissza az első eredeti kérdéséhez, ami a BEK-et megkülönbözteti idehaza az az, hogy

20 éve a porondon van, nehéz felmutatni másik olyan intézményt, ami ennyire stabil és kiszámítható.

Mindig a legmodernebb innovatív technológiákban, a konstruktív gondolkodásban látja a jövőt, és ehhez megfelelő környezetet biztosít. Az, hogy például az eszközeim ultramodernek, vagy, hogy kommunikálnak a radiológia legfejlettebb gépeivel, és az ott készült képeket bárhol lehívhatom, igazán kiemelkedő. Ez és még jónéhány

technikai specialitásunk Magyarországon, de kelet- és nyugat-európai szegmensben is azt látom, hogy élvonalban tartja az intézetünket.

Fontos üzenet lehet talán a minket olvasó medikus fiatalok számára, hogy az Ön példája mutatja: a külföldön megszerzett tapasztalatnak itthon is ki lehet alakítani a környezetet, hogy hasznosítsák.

Ma az egészségügy világszerte hatalmas nyomás alatt van. Nem ebből a helyzetből kell kiindulni, nem a mostani állapotot kell mérlegelni, mindig volt nehézség, mindig van kihívás. Azt gondolom, hogy ha az orrunk előtt lévő gödrön túlnézünk, és a megoldást keressük, és ezért hajlandók vagyunk dolgozni, áldozni, és megtaláljuk azokat a kollégákat, partnereket, akik ebben mecénásként, bajtársként együtt vívnak, akkor meglesz a megoldás. Nekem a technológia hiánya miatt muszáj volt külföldre mennem.

Én csak egy csepp vagyok a tengerben, de talán az én történetem is bátorítás lehet a kollégáknak, hogy merjenek kimenni külföldre új technológiákat megtanulni,

és ne legyenek a pillanatnyi anyagi ködtől elhomályosultak ahhoz, hogy lássák, hogy hol vannak az igazi értékek. Merjenek hazafordulni, hazahozni ezt a tudást, mert igenis itt is vannak olyan gyógyító intézmények, ahol támogató szakmai együttműködésre lehet lelni.

Térjünk rá az Ön speciális szakterületére: robotsebészet és fúziós biopszia. Pontosan mit takarnak ezek a fogalmak?

A prosztata jóindulatúan és rosszindulatúan is el tud változni. Ha gyanúnk van arra, hogy ez rosszindulatú irányt vesz, ezt szövetileg igazolnunk kell. Ez nem más, mint mintavétel, azaz a biopszia. Ezt régebben vakon, a végbélen keresztül, vagy később ultrahang segítségével a végbélen át végezték, illetve ma is leginkább így végzik. Ezt úgy hívják, hogy végbélen keresztüli random mintavétel. Ennek az a problémája a mi szemléletmódunk szerint, hogy a randomitás miatt nem elég precíz, a behatolás módja szerint bizonyos területeket kihagy, és a végbélen keresztüli áthatolás miatt évi 4000 ember hal bele világszerte ebbe a beavatkozásba. Míg az általunk végzett, gáton keresztüli mód nem jár ilyen veszéllyel, a fertőzésrizikót a sterilitás miatt kiküszöböljük.

Hol jön a képbe a fúziós tevékenység, mire utal ez a szó?

Készül a páciensről egy ultrapontos MR-felvétel, ebből építünk egy 3D-s modellt, a felvételeket elemzik a radiológusaink, bejelölik a gyanús területet. Ezt a tevékenységünket támogatja egy olyan mesterséges intelligencia alapú szoftver, ami bizonyos mozzanatokat, kontrasztanyag-gyorsulásokat és olyan szekvenciális információkat is lát, értelmez is tud, amit az emberi szem, agy nem képes realizálni. Ezzel a 3D-s modellel és információval a zsebemben én megtervezem a páciensnek, hogy hová fogok szúrni az altatásban, vagyis nem találomra fogok mintát venni, hanem előre megtervezett módon, rendkívüli 1,7 mm pontossággal azonosítom a prosztata területeit. Az így keletkező diagnózis célzott, precízebb kezelésre ad lehetőséget. Ennek a későbbi terápiák, sugárkezelés, vagy műtét szempontjából van óriási jelentősége. A kezelő orvosnak sem mindegy az, hogy hol helyezkedik el és mekkora kiterjedésű a rák, hiszen pontos információk alapján választhat a kíméletesebb protokollból (pl. idegkímélés, vagy kedvezőbb sugárzási profil). Legfontosabb, hogy ennek eredményeképpen kisebb mellékhatásokkal számolhat a páciens.

Van-e számbeli különbség a random és a fúziós biopszia között?

A hagyományos mintavétel megbízhatósága 60-70 százalék körül van, hiszen bizonyos területeket nem ér el, mellélő. Ezzel szemben a mesterséges intelligenciával támogatott fúziós biopsziának a megbízhatósága 90 százalék felett van, van olyan szakmai centrum, ahol ez az érték már 96-97 százalék. A végső tudományos cél, hogy a mintavételt képalkotókkal teljesen felváltsuk.

Hogyan illeszkedik ez a BEK szolgáltatási palettájába?

A BEK megfontolt stratégiai hozzáállását mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy

a fekvő privát urológiai osztályunk beindításával egyidejűen alakítottuk ki ezt a tevékenységet, pláne, hogy a szolgáltató részéről ez hatalmas beruházást jelentett.

Az, hogy ez a mesterséges intelligenciával támogatott fúziós biopszia Magyarországon, mint nemzetközi referencia-központ megvalósuljon a minőségre törekvésen túl egy hatalmas, mélyen a zsebbe nyúlás kérdése is volt. Egy ilyen fejlesztésnek megvannak az előfeltételei: az ultraprecíz fúziós biopszia tornyon mellett a legmodernebb 3 Teslás Siemens MR-ünk van, mellyel wifin keresztül kommunikálnak az eszközeink, de pillanatok alatt kapcsolatban vagyok a műtéteim alatt egyes külföldi operatőrökkel, esetleges látogatókkal is.

Fontos megjegyezni azt is, hogy a BEK azontúl, hogy szakmailag és technológiailag invesztál,

van egy saját akadémiánk, amiben a belső oktatásnak, de külsős edukációnak is kiemelt szerepet dedikálunk.

Annak ellenére, hogy nem egyetemi klinika vagyunk, a kutatásra is nagy hangsúlyt fektetünk. Ez azt jelenti, hogy a Budai Egészségközpont erre is, mint befektetés tekint. Folyamatosan monitorozzuk a saját munkánkat, teljesítményünk minőségét is, ez pedig nemcsak számunkra fontos, hogy tanuljunk belőle, hanem a betegek szempontjából is, hiszen a betegellátás minősége ezen keresztül csak javulhat.

