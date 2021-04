Díjat kapott a magyar zöld szamurájkötvény

Újabb elismerést kapott a magyar adósságkezelés: a Capital Eye portál különdíjban részesítette a magyar állam tavalyi sikeres zöld szamuráj-kötvény kibocsátását - közölte a pénzügyminiszter szombaton a Facebook-oldalán.

Varga Mihály bejegyzése szerint a portál a Best Deals of 2020 című kiadványában kiemelte, hogy a magyar kötvénykibocsátás új befektetők érdeklődését is felkeltette. Az Államadósság Kezelő Központ munkáját nemrégiben a japán szaksajtó és egy kutatóintézet is díjazta - tette hozzá. Varga elmondta, hogy Magyarország tavaly első külföldi szuverén kibocsátóként eredményesen lépett a jen zöld kötvények piacára: a kötvények egyharmada zöld kötvény volt, az ezekből befolyt összeget igazoltan környezetvédelmi, fenntarthatósági célokra fordítja Magyarország.

Címlapkép : Getty Images