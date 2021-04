"A koronavírus nagyobb bajt okozhat a szervezetben, mint amit jelenleg látunk"

Húsvéti akció a Portfolio-nál!

Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek ide kattintva.

Az a baj a koronavírussal, hogy többek közt az ereket is károsítja, és ezzel potenciálisan minden szervet, ami az élő szervezetben található. Ennek a legjobban a vitális szervek vannak kitéve, a vese, az agy, a szív, a tüdő, ez utóbbi duplán terhelt, mert a vírusos gyulladás is érinti. A központi idegrendszerre gyakorolt hatásokról még alig tudunk valamit, ennek a megjelenése például a szaglásvesztés is - mondta Veress Gábor.

"Ma már azt is gyanítják, hogy sokkal többen halnak meg a Covid-19 okozta szervi károsodás következtében, különösen a ’40-’50-esek közül például szívinfarktusban, tüdőembóliában és strokeban, mint a járvány előtt" - fogalmazott az orvos.

"Sokan kevés tünettel vagy tünetmentesen vészelik át a fertőzést, mégis kialakulhatnak a már említett elváltozások, vagy akár szívizomgyulladás. Magam ejtőernyőzöm, és hallottam, hogy kommandós katonák, búvároktatók karrierje szakadt meg egy amúgy könnyű lefolyású Covid-19-fertőzés után, de tudok olyan ultrafutóról is, aki a betegséget követően az első emeletre is alig képes felmenni" - mondta Veress Gábor.

Címlapkép: Portfolio