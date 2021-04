Elárulta a kormány, miért nyitja ki az iskolákat a súlyos járványhelyzetben

A kormány szerint a lakosság oltottsága lehetővé teszi, hogy kinyissanak az általános iskolák. A járványhelyzet alapján azonban egyetlen szakértő sem tartja indokoltnak a nyitást.

"A magyar lakosság kiemelkedő beoltottsága lehetővé teszi a lépcsőzetes újraindítást, az óvodák és iskolák készen állnak az újranyitásra a védelmi intézkedések fenntartása mellett. Több mint 100 ezer pedagógus kapott soron kívüli oltást, és ezekben a napokban is újabb 100 ezer bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozó kap soron kívüli oltást" – írta az ATV Híradó kérdésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A csatorna azt szerette volna megtudni, hogy miért nyílnak meg az általános iskolák április 19-én, ha még nem alakult ki a védettség a pedagógusoknál, illetve a gyerekeket be sem lehet egyelőre oltani, miközben a vírus gyorsan terjed.

A Portfolio pénteken megírta, hogy a kormány a középiskolák nyitásának elhalasztásáról döntött, miután az iskolák április 19-ei nyitását számos kritika érte. Az írásbeli érettségi után, május 10-én térhet vissza a tantermi oktatás ezekben az intézményekben. Az általános iskolák viszont a tervek szerint továbbra is április 19-én nyitnak, aminek oka nem világos annak fényében, hogy az érettségi szóbeli fordulóját még egy hónappal később is kockázatosnak tarthatja a kormány, ezért azt nem tartják meg idén.

Az Emmi átoltottságra vonatkozó nyilatkozata azért különös, mert leginkább az idősek vannak beoltva, az iskolába viszont gyerekek és tanárok járnak. Előbbiek nem olthatóak, utóbbiak pedig a napokban kapnak oltást, vagyis nem lesz immunitásuk április 19-re. A brit mutáció pedig nemcsak a nyugdíjas korú népességre veszélyes, hanem a fiatalabbakra is, elég csak a mai magyar halálozási statisztikára pillanatani.

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) közölte: "fenntartjuk, hogy nem csak a középiskolák esetében, hanem a teljes ágazatban komoly veszélyeket hozhat az április 19-i megnyitás, ezért nem szabad, veszélyes kinyitni az iskolákat ebben az időpontban". A szakszervezet szerint az iskolai tantermekben nem tartható a megfelelő védőtávolság, amelyet például a rendelet a kereskedelemben előír. A gyerekek nem védettek, maguk illetve családjuk egészségét is veszélyezteti a korai nyitás, illetve a pedagógusok esetében nem alakulhat ki addig teljes védettség - olvasható a közleményben.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) eredményként értékeli a középiskolák megnyitásának elhalasztását, ám továbbra is követelik valamennyi köznevelési intézmény zárva tartását és a digitális munkarend fenntartását, valamint annak bevezetését az óvodákban is – olvasható a szervezet nyílt levelében, amit Orbán Viktor miniszterelnöknek küldtek.

Boldogkői Zsolt molekuláris biológus véleménye szerint a járványhelyzet miatt nem lenne szabad még visszaállni a tantermi oktatásra. Úgy véli, hogy a legjobb megoldás az lenne, ha csak szeptemberben nyitnák meg az iskolákat, az új tanévre. Veszélyesnek tartja az iskolák április 19-ei nyitását az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára. Az RTL Klub Híradójának adott interjújában Boldogkői azt kérte a döntéshozóktól, hogy gondolják át az iskolák nyitásának tervét.

Boldogkői korábban azt mondta, hogy ne nyissuk meg az iskolákat áprilisban, mert:

a gyerekeket még nem lehet oltani,

a tanárok oltása nem fog elegendő immunitást produkálni addigra,

a brit variáns veszélyes a kicsikre,

ráadásul ők haza fogják vinni a vírust a családba.

A Portfolio megírta, hogy a brit variáns nemcsak a felnőttekre illetve a fiatal felnőttekre, hanem a gyerekekre is veszélyes. „A koronavírus brit változata a gyermekekre is veszélyesebb, mint a korábbiak” – mondta Michael Osterholm, a Minnesotai Egyetem Fertőző Betegségek Kutatási Központjának igazgatója a napokban. Kifejtette, hogy a vírus korábbi változatainál nem tapasztalták azt, hogy a legfiatalabbak is megfertőződnének, ahogyan azt sem, hogy súlyosan megbetegítené őket a vírus. Ezen kívül nem fertőzték tovább a társaikat sem. A brit mutáció azonban képes erre, amely nagyon könnyen megfertőzi a gyerekeket. Osterholm szerint a brit mutáció 50-100 százalékkal fertőzőbb, mint a korábbi változatok, és sokkal nagyobb arányban okoz súlyos megbetegedést.

Éppen az az a tulajdonsága a brit mutációnak, ami miatt az iskolák sem igazán tudtak ellene védekezni, hiszen ameddig azonosítják a fertőzötteket, addigra már az iskolákban jó eséllyel elterjed a fertőzés. Ahogy február-márciusban – vagyis az iskolák zárása előtt –, úgy most is a brit variáns terjed Magyarországon. Az iskolák egyrészt tehát egy olyan gócponttá válhatnak, ahol a vírus brit variánsa gyorsan terjedhet, másrészt veszélyesebb a gyerekekre. „Kétszer-háromszor annyi gyerek van kórházban, mint a járvány korábbi szakaszaiban” - mondta az Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója az ATV-nek. Az orvos azt is közölte, hogy a szövődmények miatt gyerekek is gépi lélegeztetésre szorulnak, de eddig mindenkit sikerült megmenteni.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a napokban azt mondta, hogy a koronavírus jelenleg a "fiatalok között is arat". Müller azt is mondta, hogy sokan várnak a védőoltásra, akik még esendőek a betegséggel szemben.

Címlapkép: Getty Images