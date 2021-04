Koronavírus: megérkezett a hétfő reggeli magyar jelentés

5077 az új koronavírusos fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 725 241 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 291 beteg, így az elhunytak száma 23 708 főre emelkedett, derült ki a koronavirus.gov.hu adataiból.

Húsvéti akció a Portfolio-nál!

Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek ide kattintva.

Egy nap alatt több mint 5000 új koronavírusos esetet diagnosztizáltak Magyarországon, ami továbbra is azt jelenti, hogy a járvány közösségi terjedése gyors. A mai adattal a 7 napos mozgóátlag csökkenése is megállt, és enyhe emelkedésbe váltott, ahogy arra számtani lehetett, hiszen a húsvéti nagyon alacsony esetszámok (kevés teszt hatása) elkezdenek kiesni a csúszóátlagból. Összességében a friss adatok alapján úgy tűnik, hogy a járvány csúcsát, a húsvét előtti 10-11 ezres esetszámokat magunk mögött hagytuk, de a járvány továbbra is a dinamikus közösségi terjedés képét mutatja.

Egy nap alatt 26 ezer tesztet végeztek, ezeknek a 19%-a lett pozitív. Ez már alacsonyabb szám, mint a járvány csúcsán látott érték, ami a vírus kismértékű visszaszorulását jelzi.

Sajnos a halálos áldozatok száma továbbra is magas szinten alakul. Az elmúlt napok óvatos csökkenése megtört, és ma 291 elhunytat jelentettek. Ezzel a 7 napos mozgóátlag 250 körül mozog.

Miközben a kórházi ápoltak száma 256 fővel növekedett, addig a lélegeztetetteké 41-gyel csökkent. Jelenleg 10 740 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 249-en vannak lélegeztetőgépen.

További részletek hamarosan.