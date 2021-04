Már indul is az első negyedéves GDP-jelentési szezon

Kínában már az első negyedéves GDP-adat első becslése jelenik meg a héten, de mellette is lesznek lényeges adatok, például az amerikai inflációs statisztika. Itthon kicsit csendesebb lesz a hét, az ipar részletes adatai mellett csak az építőipar friss beszámolója jön.

A hét első napja még csendes lesz az adatok és események szempontjából, csak az Eurostat közli a kiskereskedelem februári összefoglaló adatait az uniós országokból. A magyar fogyasztási statisztika kifejezetten gyenge volt februárban, most megtudjuk, hogy ez mennyire tekinthető általánosnak Európában.

2021. április 12-18. makronaptár Magyar makrogazdaság április 13. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj-aukció április 13. kedd 13:00 MNB Kötvényvásárlási aukció április 14. szerda 9:00 KSH Ipar (részletes) feb. április 15. csütörtök 9:00 KSH Építóipar feb. április 15. csütörtök 11:30 ÁKK Kötvényaukció április 15. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender április 16. péntek 8:30 MNB Az MNB statisztikai mérlege márc. Nemzetközi makrogazdaság április 12. hétfő 11:00 EU Kiskereskedelem feb. április 13. kedd Kína Külkereskedelem márc. április 13. kedd 8:00 UK Ipar feb. április 13. kedd 11:00 Németo. ZEW index ápr. április 13. kedd 14:30 USA Infláció márc. április 14. szerda 11:00 EU Ipar feb. április 14. szerda 20:00 USA Fed Bézs könyv április 15. csütörtök 8:00 Németo. Infláció márc. április 15. csütörtök 14:30 USA Kiskereskedelem márc. április 15. csütörtök 14:30 USA Heti munkanélküliség április 15. csütörtök 15:15 USA Ipar márc. április 16. péntek 4:00 Kína GDP Q1 április 16. péntek 4:00 Kína Ipar márc. április 16. péntek 4:00 Kína Kiskereskedelem márc. április 16. péntek 11:00 EU Külkereskedelem feb. április 16. péntek 11:00 EU Infláció márc. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Kedden aztán már kicsit felpörögnek az események, hajnalban Kínában jelenik meg a külkereskedelem friss adata, majd a brit iparra, a német ZEW hangulatindexre és az amerikai inflációra lesz érdemes figyelni. Különösen utóbbi lehet érdekes a befektetők számára, hiszen a Fed kamatpolitikáját is nagyban befolyásolhatják az inflációs kilátások, bár a jegybank inkább a PCE-mutatóra figyel. Itthon az MNB szokásos kötvényvásárlási aukcióját tartja, amely azonban várhatóan nem hoz majd komolyabb meglepetést.

A KSH szerda reggel közli az ipar februári részletes adatát, az előzetes számok alapján meglepően jól teljesített a magyar ipar a koronavírus-járvány harmadik hullámában, most kiderül, minek volt ez köszönhető. Az Eurostat szintén az ipar számaival rukkol majd elő, így európai összehasonlítást is kapunk a magyar teljesítményről. Este pedig a Fed szokásos Bézs könyve jelenik meg az amerikai gazdasági aktivitásról.

Az építőipar februári teljesítményét is megismerhetjük csütörtökön, az MNB pedig egyhetes betéti tenderét tartja, melyen várhatóan továbbra sem változik majd az irányadó kamat. A nap második felében az amerikai kiskereskedelem és ipar márciusi számai már az első negyedéves képet is teljessé tehetik a tengerentúlon.

Az MNB statisztikai mérlegének előzetes adata péntek reggel jelenik meg, ebben leggyakrabban a kormányzati betétek állományát érdemes figyelni finanszírozási szempontból. Ennél is fontosabb lehet azonban hajnalban a kínai GDP első becslése, a tavalyi alacsony bázis miatt akár komolyabb éves alapú visszapattanás is jöhetett. Az Eurostat inflációs jelentése várhatóan azt erősíti majd meg, hogy a 3,7%-os magyar áremelkedési ütem továbbra is Európa élmezőnyében van.

