Japán radioaktív vizet öntene a Csendes-óceánba, többeket aggaszt a lépés

Már korábban is felmerült annak a lehetősége, hogy Japán a Fukusima Daiicsi atomerőmű baleset után felgyülemlett hatalmas mennyiségű radioaktív vizet megfelelő kezelés után beleöntené a Csendes-óceánba. A hatóságok azt állítják, hogy a szennyezett vizet a lehető legnagyobb mértékben megtisztítják a lépés előtt és nem jelent egészségügyi kockázatot, de többen is arra figyelmeztetnek, többek között a Greenpeace, hogy az még így is káros lehet az emberi génekre és az óceán élővilágára.