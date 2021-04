Az iskolanyitás elhalasztását kéri Orbán Viktortól a Magyar Orvosok Szakszervezete

Nyílt levélben fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz a Magyar Orvosok Szakszervezete (MOSZ), hogy az iskolanyitás elhalasztását kérjék.

A MOSZ Facebook-oldalán tette közzé a nyílt levelet, melyben üdvözölte Orbán Viktor felsőbb osztályokban való nyitási elhalasztását, viszont arra kérik a miniszterelnököt, hogy halassza el az április 19-re tervezett alsós osztályok és óvodák nyitását is.

A súlyos járványhelyzet jelenleg a járványügyi szakértők és a betegágy mellett dolgozó orvosok, egészségügyi dolgozók szerint sem teszi lehetővé a korlátozások ilyen mértékű további enyhítését

– írják.

Hozzáteszik: a brit mutánssal való fertőzés miatt a gyermekek esetén is súlyos, életveszélyes állapotot alakíthat ki, és sajnos ezekben a korosztályokban is akár halálos szövődményekhez vezethet.

„A kevésbé súlyos eseteket követően kialakuló poszt-covid szindróma hosszú időre, akár életre szólóan egészségkárosodást alakíthat ki, krónikus beteggé teheti a covid19-fertőzésen átesetteket. A poszt-covid szindróma kialakulásának esélyét egyes szakértők 30-50% közé is teszik” – írják.

Figyelmeztetnek: az óvodás és alsós általános iskolás gyermek esetén a távolságtartás, higiéniás szabályok betartása gyakorlatilag lehetetlen. Ha egy csoportba vagy osztályba egyetlen fertőzött gyermek is bekerül, az nagyon nagy eséllyel akár az egész csoportot is megfertőzheti. Ráadásul a gyermekek a szüleiknek is hazaviszik a fertőzést.

Hozzátetták: jelenleg az intenzív osztályokon fekvő betegek túlnyomó része már nem a legidősebb korosztályból kerül ki. Egyes osztályokon az intenzív osztályokon fekvők közel 80%-a 60 év alatti, és egyes helyeken 25-30%-ot is elér a 40 év alatti korosztály.

„A jelenlegi helyzetben olyan betegeket is elveszítünk – covidos betegeket és nem covidban szenvedőket egyaránt – akiket nagyobb eséllyel meg lehetne menteni, ha csökkenne a terhelés az ellátórendszeren. Az egészségügyi ellátórendszerben a minimumfeltételek betartását nem garantált, a folyamatos munkarendet sok kórházban csak extrém túlmunka árán lehet fenntartani – már minden törvényes keretet kimerít az egészségügyi dolgozók által elvégzett túlmunka mennyisége, annak minden, testet és lelket károsító hatásával együtt” – írják.

Az oltási program előrehaladása mellett a korlátozások fenntartása is szükséges ahhoz, hogy tovább csökkenjen a kórházakra, az egészségügyi dolgozókra nehezedő nyomás - zárják a gondolataikat az orvosok, akik azt kérik a miniszterelnöktől, hogy ne legyen kötelező a nyitás április 19-én, csak miután a pedagógusok védettsége kialakult, illetve vállalja át az állam az otthon maradó szülők bérköltségeit is.

Címlapkép: Getty Images