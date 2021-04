A Pfizer vezére szerint minden évben be kell majd oltani magunkat

A Pfizer vezére, Albert Bourla szerint valószínű, hogy azoknak, akik kaptak koronavírus elleni vakcinát, egy éven belül újabb adag megerősítő dózisra lehet szükségük, aztán pedig évenkénti oltásra – számol be a hírről a The Wall Street Journal.

Egy online eseményen beszélt arról Albert Bourla, a Pfizer vezére, hogy a koronavírus is egy olyan járvány, amelyhez vélhetően minden évben szükség lesz a vakcina beadására. Sőt, szerinte az a valószínű, hogy akik már beoltották magukat, azoknak egy éven belül újabb oltásra lehet szükségük, azt követően pedig évenkénti oltásra.

Abban a szakértők is egyetértenek, hogy szükség lehet új, megerősítő dózisra a koronavírus mutációk miatt, de azt egyelőre még vizsgálják, hogy melyik vakcina mennyi ideig tud és milyen mértékben védettséget adni a koronavírus enyhébb és veszélyesebb mutációival szemben.

A Pfizer/BioNTech vakcinája a legutóbbi közlés szerint hat hónappal a beadást követően is magas hatékonyságú. A két cég februárban kezdte el vizsgálni azt, hogy egy újabb, erősítő dózis mennyiben jelent nagyobb védettséget a vírus egyes variánsaival szemben.

A Moderna is arról számolt be legutóbb, hogy várhatóan szükség lesz egy harmadik adag vakcinára is annak érdekében, hogy nagyobb védettséget szerezzenek az emberek a mutációkkal szemben is.

Címlapkép: Getty Images