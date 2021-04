Életveszély miatt nem engedik iskolába vezető orvosok és egészségügyi dolgozók a gyerekeiket

Egyre több egészségügyi dolgozó, orvos jelzi, hogy nem engedi iskolába a gyerekeit a jelenlegi járványügyi helyzetben – értesült a Portfolio. Döntésüket a vírus gyors terjedésével magyarázzák, amit kockázatosnak, életveszélyesnek tartanak. Müller Cecília országos tisztifőorvos a vírus gyors terjedéséről beszélt tegnap is, miközben a Magyar Orvosok Szakszervezete nyílt levelet írt Orbán Viktornak, amelyben közölték: a Magyarországon leginkább elterjedt Sars-Cov-2 vírus „brit variánsa” a fiatal, egészséges felnőttek és a gyermekek esetén is súlyos, életveszélyes állapotot alakíthat ki. Kásler Miklós Emmi-miniszter a nyitásról szóló levelében már arra készíti fel az iskolákat, hogy újra felbukkanhat az intézményekben a vírus.

Egyre több egészségügyi dolgozó és vezető orvos nem engedi iskolába gyermekét a hétfői újranyitáskor – értesült a Portfolio több forrásból. Azért tagadják meg gyermekük iskolába küldését, mert szerintük a jelenlegi járványhelyzetben nem biztonságos a nyitás. Egyes orvosok kockázatosnak, míg mások egyenesen életveszélyesnek nevezik a nyitást, ezzel indokolják az igazgatóknak azok, akik április 19-től nem engedik vissza az iskolába a gyerekeiket.

A kormány hétfőn újranyitja az iskolák alsó tagozatát, mert Orbán Viktor miniszterelnök szerint a szülőknek vissza kell menniük dolgozni. A miniszterelnök nem említette, de aki nem tudta megoldani a gyermekfelügyeletet, az a digitális oktatás időszakában, vagyis jelenleg is viheti iskolába a gyermekét, ezzel a szülők nagyjából 1%-a élt. A miniszterelnök tegnap közölte, hogy jelenleg két 14 év alatti gyermek van lélegeztetőgépen, 27-en kórházban.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a friss járványhelyzetet értékelve pénteken közölte, hogy a harmadik hullám jelenleg tetőzik, és nagyon magas számokkal küzdünk jelenleg is. Az elmúlt napokban 5000 feletti volt a regisztrált új fertőzöttek száma, ami szakértők szerint a vírus intenzív terjedését mutatja. Ezt erősítik meg a szennyvízadatok is, amelyek szerint a következő héten is magas lesz a fertőződés. A virológusok éppen ezért nem tartják indokoltnak az iskolák újranyitását, amely több fertőzöttet fog eredményezni a diákok, a tanárok, illetve a családjaik tekintetében. Mindezek miatt egyre több szülő dönt úgy, hogy nem engedik hétfőtől iskolába a gyerekét, annak ellenére sem, hogy megszűnik a digitális oktatás.

A brit mutáns, amely Magyarországon domináns, gyorsabban terjed, halálosabb, és a fiatalokra is veszélyesebb. Egyre több koronavírusos gyereket ápolnak ugyanis kórházban Fekete Ferenc, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvosigazgatója szerint. A harmadik hullám abban más, hogy a gyerekeket is érintheti súlyosan a betegség, igaz, továbbra is ritkábban, mint a felnőtteket.

A gyerekek között ugyan még mindig kisebb a koronavírus-fertőzöttek aránya, mint a felnőtteknél, de a tendencia gyermekkorban is kedvezőtlen, már pár hetes és hónapos babák is érintettek, és itthon vannak sokszervi gyulladással kezelt gyerekek is – mondta a növekedés.hu-nak adott interjúban Fekete Ferenc. "A kórházba kerültek között vannak csecsemők, 2 hetes, hathetes, 3 hónapos, de leginkább talán kiskamasz kortól jellemzőbbek a komolyabb tünetek" - mondta Fekete Ferenc.

A Portfolio-nak név nélkül nyilatkozó orvos, aki nem támogatja az iskolák nyitását, úgy fogalmazott, hogy a gyerekek közül tényleg kevesebben kerülnek súlyos állapotba, mint a felnőttek közül, de a brit mutáns rájuk is veszélyes. Ha 10 ezer aktív fertőzött gyerek van éppen, akkor 100-300 lesz közülük súlyosabb beteg a vírus következtében, azonban ha elterjed a járvány közöttük, mert pl. többet találkoznak az iskolában, akkor sokkal többen lesznek bajban. Ha elterjed a vírus közöttük, és mondjuk 100 ezer aktív fertőzött lesz a gyerekek körében, akkor már 1000-3000 kerül súlyos állapotba - érzékeltette a problémát az orvos. Szerinte ez már az egészségügyi rendszernek is extrém terhelést jelentene a gyerekek körében is.

Az orvos közölte: a gyerekek nem kaphatnak oltást, így nem lesznek védettek, és a szüleik többsége sem kapott még oltást, vagy nem alakult ki a védettségük a vírussal szemben. Szavait a koronavirus.gov.hu friss adatai is megerősítik, amely szerint eddig 2 millió 270 ezren regisztráltak a 18-59 év közötti korosztályból, és közel a felük (49,6%) meg is kapta az oltást. Az orvos szerint legalább 2-3 hétnek el kell telnie, hogy az oltások valamennyire kifejtsék a védőhatásukat.

A Magyar Orvosok Szakszervezete nyílt levelet írt Orbán Viktor miniszterelnöknek. Ebben közölték: a Magyarországon leginkább elterjedt Sars-Cov-2 vírus „brit variánsa” a fiatal, egészséges felnőttek és a gyermekek esetén is súlyos, életveszélyes állapotot alakíthat ki, és sajnos ezekben a korosztályokban is akár halálos szövődményekhez vezethet.

A MOSZ azt írja, hogy „a kevésbé súlyos eseteket követően kialakuló poszt-covid szindróma hosszú időre, akár életre szólóan egészségkárosodást alakíthat ki, krónikus beteggé teheti a covid19-fertőzésen átesetteket. A poszt-covid szindróma kialakulásának esélyét egyes szakértők 30-50% közé is teszik. Ennek következményei a legfiatalabb gyermekek, fiatal felnőttek korosztályánál is beláthatatlanok, egy egész generáció egészségét és jövőjét pecsételheti meg, ha a gyermekek és szüleik között a jelenleginél is nagyobb mértékben tör előre a járvány”.

Kásler Miklós Emmi-miniszer pénteken levélben tájékoztatta az óvodák és az iskolák vezetőit az újranyitásról, amelyben nem rendelt el szigorúbb járványügyi intézkedéseket annál, mint amelyek érvényben voltak akkor, amikor a márciusi zárás előtt a koronavírus brit mutánsa letarolta az intézményeket. Szakértők szerint sokkal szigorúbb intézkedésekre lenne szükség, az iskoláknak nagyobb autonómiára (hogy gyorsan dönthessenek, ha felüti a fejét a járvány), és legfőképp arra, hogy a tanárokat és a diákokat rendszeresen, hetente teszteljék. Erre azonban nem fog sor kerülni a hétfői nyitásnál. Kásler közölte, hogy a digitális oktatás megszűnik, csak jelenléti lesz hétfőtől. A miniszter egyben már arra készíti fel az iskolákat, hogy újra felbukkanhat az intézményekben a vírus. Ha felbukkan a vírus, akkor egyedi kérelem alapján rendkívüli szünetet vagy digitális oktatást lehet kérni egy-egy intézményben.

A vírus iskolákban való felbukkanására és terjedésére figyelmeztetnek szakmai szervezetek is. A MOSZ nyílt levele hangsúlyozza: „az óvodás és alsós általános iskolás gyermek esetén ráadásul a távolságtartás, higiéniás szabályok betartása gyakorlatilag lehetetlen. Ez azt jelenti, hogy ha egy csoportba vagy osztályba egyetlen fertőzött gyermek is bekerül, az nagyon nagy eséllyel akár az egész csoportot is megfertőzheti. Ráadásul a gyermekek a szüleiknek is hazaviszik a fertőzést, akik között még nem elég magas az átoltottság mértéke. A szülők között is nagyon súlyos, életveszélyes fertőzés alakulhat ki, további gyermekek válhatnak árvává vagy félárvává, miközben egyetlen ilyen eset is borzasztó tragédia. Jelenleg a kockázat és a veszteség túl nagy.”

Címlapkép: Getty Images