Az oltás felboríthatja a nőknél a menstruációs ciklust

Világszerte egyre több nő osztja meg az oltást követő tapasztalatait, amelyek között a menstruációs ciklus felborulására is nem egy esetet találni. Szakértők szerint ettől nem kell megijedni, minden esetre a nőknek nem árt, ha erre a plusz egy „mellékhatásra” felkészülnek.

A 444. hu írt arról, hogy magyar nők körében is egyre gyakoribbak az olyan visszajelzések, miszerint a koronavírus elleni oltást követően rövid időre vérezni kezdtek, vannak, akiknél a menstruációs ciklust az oltás egy-két nappal előrébb hozta, és vannak olyan beszámolók is, ahol az oltás a menstruációs ciklus idején történt, így több napra kitolta a menstruációt. Sőt, a lap beszámolója szerint akadt olyan visszajelzés is egy nőtől, aki, miután elkapta a koronavírust és elkezdett favipiravirt szedni, annak szedése közben kezdett el vérezni.

Amerikában több ilyen esetről is tudni azon nők körében, akik Pfizert vagy Modernát kaptak (a többi vakcina kapcsán is előfordulhatnak persze hasonló mellékhatások, de az USA-ban ezzel a két oltóanyaggal oltották a legtöbb nőt).

A 444-nek nyilatkozó dr. Antritter Zsófia, szülész-nőgyógyász szakorvos azt mondta, a jelenséggel már ők is találkoztak Magyarországon. Elmondta, több nő is jelentkezett már azzal, hogy a vártnál korábban kezdődött el nála a menstruáció az oltás után, de akár a favipiravir szedése közben is, azonban ennek szerinte semmilyen jelentősége nincsen, mert ahogy némelyik antibiotikum, így ezek a gyógyszerek is csak egyszeri alkalommal befolyásolják a ciklust.

A lap több szakértő nyilatkozatát is idézi a témában. Dr. Anar Yukhayev nőgyógyász szerint például vannak tanulmányok, amelyek szerint a koronavírus bejut az emberei sejtekbe, így a vesébe, a méhbe, de akár a méhlepénybe is. Az általa hivatkozott kínai kutatás szerint – amiben 200 nőt vizsgáltak, köztük olyanokat is, akik már átestek a koronavíruson – a nők 20-25 százaléka tapasztalt szabálytalanságot a menzeszében. Yukhayev hozzátette, még az is lehet, hogy nem is maga a vírus, hanem az antitestek vagy a gyulladásos reakciók okozzák a változást.

Egy másik szakértő szerint az ösztrogén is hatással van a koronavírusra, tehát van valamilyen kapcsolat, ami megváltoztathatja a ciklust.

Címlapkép: Shutterstock