Jelentősen csökkentheti a koronavírus súlyosságát a rendszeres sport

A British Journal of Sports Medicine oldalán megjelent tanulmány szerint a rendszeres testmozgással mérsékelni lehet a koronavírus miatti kórházba kerülés esélyét, és az intenzív ellátás veszélyét is, továbbá a halálozás kockázata is csökkenthető ilyen módon. A tanulmány szerint akár még a nem feltétlenül rendszeres testmozgás is javíthatja az emberek esélyeit a koronavírus ellen.