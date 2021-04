Kiszámoltuk: április 29-re meglehet a 4 millió beoltott, aztán május 7-től jön a bizonytalanság

A Portfolio legfrissebb számításai szerint április 23-án, azaz pénteken elérhetjük a 3,5 millió elsőre beoltottat Magyarországon, így szombattól kinyithatnak a vendéglátók kerthelyiségei és teraszai, aztán április 29-re elérhetjük a 4 milliós oltási határt is, ami után a kormány a kiszivárgott hírek szerint nagyobb lazításban gondolkodik. Számításaink azt is mutatják, hogy május 7. körülre utolérheti az addig oltásra regisztrálók számát a már beoltottak köre, így onnantól kezdve az lesz a nagy kérdés, hogy az egyre több vakcinával ki és mikor fog majd élni. Az ösztönző hatást a kormány bizonyára a védettségi igazolványhoz kapcsolódó jogosultságokkal igyekszik megteremteni, miközben várhatóan csúcsra járatja az oltási buzdító kampányát is.

Számos fontos bejelentés is elhangzott szerdán egyrészt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztertől a következő másfél hétben várható 1,4 millió dózisnyi vakcinaszállításról, és a tegnap estig megérkezett vakcinák friss felhasználási terveiről, illetve kiszivárgott az április 26-tól április 30-ig, valamint 2021. május 3-tól május 5-ig tartó „Tömeges Oltási Szakasz” terve is, így mindezzel frissítettük vakcinakínálati és oltási pálya kalkulációinkat. Először is érdemes abból kiindulni, amennyi vakcina már jelenleg Magyarországon van, és ezt az alábbi táblázatunk mutatja:

Mivel a mostanában érkező vakcinaszállítmányok jelentős része második körös oltásokat szolgál, így az önmagában nem tornássza feljebb az első oltások számát, amelyre a kormány a nyitás következő fázisait építi. Ezért mindezt szétbontottuk és az első oltásra elérhető kínálat alapján pontosítottuk a következő hetekre várható oltási pályát. Azért vannak az alábbi világoskék vonalban „cikk-cakkok”, mert bizonyos napokon az elérhető vakcinák alapján a kormány akár napi 150-200 ezer dózisig is megnyomhatja az első oltások számát, aztán lesznek lassabb időszakok is. Az alábbi ábrán a KSH legfrissebb oltakozási hajlandóság felméréseit is feltüntettük, valamint azt is kiemeltük, hogy a jelenleg 4,326 millió főnél álló oltási regisztráció hogyan futhat fel.

Amint kiemeltük:

május 7. körül, 5-5,1 millió beoltottnál összeérhet az oltásra regisztráltak és az addigra elméletileg beolthatók száma, így az a nagy kérdés, hogy onnantól kezdve hogyan lehet majd tovább haladni az oltási pályában

(például ragaszkodik-e például a regisztrációhoz továbbra is a kormány, vagy elengedi). Ekkor még a teljes társadalomnak csak az 51-52%-a lehet beoltva (a 7,85 milliós felnőtt lakosságnak a 60%-a), így a további nyitási menetrend attól függ majd, hogy mikorra mennyien lesznek hajlandók beoltatni magukat, nem pedig az elérhető vakcinakínálattól.

A kormány a szerdai ülésén bizonyára foglalkozott az oltási pálya aktuális helyzetével és a nyitás további lépéseivel, így a héten várhatóan a 3,5 milliós beoltotti szám elérésével engedélyt ad majd a vendéglátók teraszainak és kerthelyiségeinek a nyitására, aztán április 29-én elérhetjük a 4 milliós határt is, amikortól a kiszivárgott hírek szerint nagyobb nyitás lehet: nyithatnak az éttermek belső terei, és a szállodák, kulturális rendezvények zárt térben is.

Mivel bizonyára a kormány is látja, hogy előbb-utóbb több lesz a vakcina, mint a regisztráció alapján oltakozni vágyó ember, így a szerdai ülésén azzal is foglalkozhatott, hogy az első oltás után (illetve az igazolt fertőzés után) kiküldött védettségi igazolványokhoz milyen többlet jogosultságok társuljanak. Ez ugyanis vonzóvá teheti az oltási regisztrációt, és közben az erős kormányzati kampány is jelezheti az embereknek, hogy most már mindenki rövidesen kaphat oltást, aki csak kéri (lehet egy kör, aki eddig azért nem regisztrált, mert úgy gondolhatta, hogy még sokára kerül sorra).

A KSH oltási felmérése egyébként azt is mutatja, hogy most valahol 6 millió fő körül lehet a biztosan+talán oltakozók tábora, tehát a kormány bizonyára azon dolgozik majd, hogy ezt a ténylegesen beoltottak száma minél hamarabb elérhesse (elméletileg május 16-ra a vakcinakínálat alapján el lehetne érni), hogy biztonsággal tovább tudjon haladni a nyitás útján. Szakértők azonban arra is figyelmeztetnek, hogy az igazán biztonságos (és teljes) gazdasági nyitás majd csak valahol 75-80% körül történhetne meg.

