Megvan milyen menetrenddel érkezik 1,4 millió orosz és kínai vakcina

A következő tíz napban 1 millió 480 ezer oltóanyag érkezik keletről, Oroszországból és Kínából az ottani szerződéses partnereinktől - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a hivatalos Facebook oldalán élőben közvetített eseményen.

Szombaton 600 ezer oltóanyag érkezik Kínából, ez a világjárvány kezdete óta Magyarországra érkezett legnagyobb egyszeri szállítási mennyiség. A jövő hét elején Oroszországból megérkezik 280 ezer második komponens, amellyel biztosítjuk azt, hogy mindazok, akik megkapták az első komponenst a Szputnyikból, megkapják a második dózist is. A jövő hét második felében érkezik 400 ezer Sinopharm oltóanyag Kínából, ezzel párhuzamosan Grúzia számára is elhozzuk Kínából azt a 100 ezer kínai oltóanyagot, amelyet vásároltak. Ezzel a segítséggel is látszik, hogy mekkora előnye van annak az országnak, amely saját légi szállítási kapacitással rendelkezik. Szintén a jövő hét második felében érkezik 200 ezer Szputnyik első komponens - ismertette Szijjártó Péter.

A miniszter szerint azt is jelenti, hogy Oroszország vonatkozásában április végéig a megkötött szerződésnek megfelelően az összes első komponens megérkezik, és az összes második komponens is megérkezik a februárban és márciusban leszállított első komponensek után. A maradék 200 ezer második komponens pedig az április szállítást követő májusi hónapban érkezik.

Mivel a Szputnyik V gyártójával, a Gamaleja céggel kötött magyar kormányzati szerződés szerint az oroszoknak a teljes, 2 millió dózist (1 millió darab első és 1 millió darab második komponenst) április 22-ig kellett volna leszállítani, így gyakorlatilag ma Szijjártó Péter azt is bejelentette, hogy nem tudja határidőre teljesíteni a vállalást a cég. A határidő után érkező tételek azonban várhatóan csak 1-2 hetet csúsznak, így mindez nem lassítja jelentősen az oltási folyamat felfutását. Azt is meg kell azonban jegyezni, hogy vannak olyan emberek, akik az első Szputnyik oltásukat követően nem a gyártó által előírt 21 nappal, hanem pár nappal később jutottak/jutnak hozzá a második komponenshez a szállítások eddig is előforduló kisebb csúszásai miatt.

Kínából pedig az eheti és a jövőheti összesen 1 millió adag azt jelenti, hogy összesen 2,1 millió kínai oltóanyag lesz Magyarországon. Szerződés szerint 1,5 milliónak kellett volna megérkeznie április végéig, a kínaiak azonban 600 ezer adaggal többet küldenek, tekintettel arra, hogy ezzel meg tudjuk előzni azt a helyzetet, amit az egyik nyugati szállító visszalépése miatti 500 ezres kiesés okozott volna - tette hozzá.

Szijjártó Péter megjegyezte, hogy a világjárvánnyal szembeni védekezés során számtalanszor folytattak egyeztetéseket az Egészségügyi Világszervezettel. Rendszeres volt a konzultáció a WHO főigazgatójával személyesen is, és a magyar védekezési intézkedések meghozatalakor a WHO sztenderdjei szerint jártunk el.

Magyarország továbbra is, sőt egyre inkább az európai uniós ranglista élén áll az átoltottság tekintetében, ez valamennyi hazai egészségügyi dolgozó érdeme.

A sikeres és gyors oltási folyamathoz továbbra is biztosított a megfelelő mennyiségű oltóanyag

- húzta alá.

Címlapképen: a WHO regionális igazgatója és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A kép forrása: a miniszter Facebook oldala