A klímaváltozás miatt csökkenhet az újszülöttek súlya

A klímaváltozás, illetve a magzati korban történő magas hőmérsékletnek való kitettség hatására az átlagos születési súly csökkenése és az alacsony születési súlyú újszülöttek arányának emelkedése várható a 21. század közepére - hangzott el a Magyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület (HUPCC) Első Országos Interdiszciplináris Éghajlatváltozási Tudományos Konferenciáján.

A klímaváltozás terhességre és újszülöttekre gyakorolt oksági hatásáról viszonylag korlátozottak az ismereteink. Az utóbbi bő évtizedben ugyanakkor egyre többen foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy a terhesség alatti hőmérséklet milyen hatást gyakorol az újszülöttek születéskori egészségére. A klímaváltozás következményeit érdekes módon igen ritkán számszerűsítik, és különösen Közép-Európa és Magyarország esetében hiányos a tudásunk, éppen ezt kívánja pótolni a kutatásunk – mondta el Hajdu Tamás, az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontjának kutatója a Hőmérséklet, klímaváltozás és születési súly Magyarországon című előadásában.

A kutatás a KSH élveszületési regiszteréből származó adatokra támaszkodik, ez az összes magyarországi születés dátumát, a terhesség hosszát, a születési súlyt, a szülők bizonyos jellemzőit tartalmazza. Az adatokból a kutatók meg tudják becsülni a fogantatás időpontját, ez alapján pedig meg tudják határozni a terhesség alatti hőmérsékleti kitettséget is. A tanulmány a 2000. január 1. és 2016. december 31. közötti fogantatást követően Magyarországon született 1,5 millió újszülött adatai alapján vizsgálja a kérdést, illetve becsüli meg a hőmérséklet születéskori súlyra gyakorolt hatását. Ikerszületések nem szerepelnek a kutatásban.

A kutatás fő eredménye szerint a terhesség ideje alatti minden egyes 25 foknál nagyobb átlaghőmérsékletű nap 0,46 grammal csökkenti a születési súlyt (egy 15-20 fokos naphoz képest), míg egyetlen 20-25 fokos nap hatása 0,36 grammos súlycsökkenés.

A 15-20 foknál alacsonyabb átlaghőmérsékletű napok hatása pozitív, de nem tér el szignifikánsan a referenciakategóriától. Összességében egy nem lineáris kapcsolat látható, mely szerint 15-20 fokig nincs érdemi különbség, e fölött azonban, ahogy melegszik az idő, a születési súly csökken.

A kutatásban azt is megvizsgálták, hogy a terhesség különböző időszakaiban eltérő mértékű-e a születési súlyra gyakorolt hőmérsékleti hatás. Eszerint érdemi különbségek nem láthatók, legfeljebb azt lehet kiemelni, hogy az 1. trimeszterben a hőmérsékleti különbségek hatása kisebbnek tűnik, de messzemenő következtetést nem lehet levonni az eredményekből - hangsúlyozta.

A kutatásban a születési súlyok 2040-2059-es időszakban várható alakulását is vizsgálták, amihez a NASA (NEX-GDDP) klímamodelljeit, illetve hőmérsékleti előrejelzéseit használták. A viszonyítás alapját a 1986-2005-os bázisidőszak képezi. Ezek szerint az évszázad közepi fogantatások esetében a magzatok átlagosan mintegy 20 nappal több extrém hőmérsékletű, 25 fok fölötti átlaghőmérsékletű napnak lesznek kitéve a terhesség időszakában a bázishoz képest, de ugyanígy nő a 20 és 25 fok közötti napoknak való kitettség is a fogantatást követő 39 héten.

A klímaváltozás okozta hőmérsékletváltozás átlagosan, a medián becslés szerint 15,3 grammal csökkenti majd a születési súlyt a 21. század közepére a kutatás eredménye szerint - a becslések 99 százaléka a -4,3 és -34,2 gramm közötti tartományba esik.

Ugyanakkor ez a hatás egyenlőtlenül oszlik meg abban a tekintetben, hogy mikor indul a terhesség: a télen és tavasszal fogant magzatok erősebben kitettek a klímaváltozási hatásoknak (-21 gramm), míg a nyár végén, ősz elején fogant újszülöttek kevésbé (-7 gramm).

A klímaváltozás születési súlyra gyakorolt becsült hatása ugyan csekélynek tűnik a 2000-es években 3300 gramm körüli átlagos születési súlyhoz mérten, de nem nagyságrendileg kisebb, mint más, fontos hatások. A passzív dohányzás hatására vonatkozó becslések -30 és -60 gramm közöttiek, a vendéglátóhelyeken bevezetett dohányzási tilalom pedig a leginkább érintett újszülöttek születési súlyát 50-60 grammal növelte (az anya dohányzása átlagosan 200-300 gramm közötti negatív hatással bír). Az alacsony jövedelműeket élelmiszersegéllyel támogató programok születési súlyra gyakorolt pozitív hatását 15-60 grammra teszik.

Az eredmények szerint a születési súly csökkenésének nem az a fő oka, hogy az extrém meleg napok számának növekedése miatt a gyerekek korábban születnek meg - mondta hozzátéve, hogy az extrém magas hőmérsékletnek való kitettség kutatások szerint egy-két nappal hozza előbbre a születés idejét. Az előrejelzés korlátaival is tisztában kell ugyanakkor lennünk - hangsúlyozta a kutató. Fontos, hogy a terhesség alatti hőmérséklet nem csak az újszülöttek születési súlyát befolyásolhatja, hanem a magzati veszteséget is. Mivel a becslések azt mutatják, hogy abban az elméleti esetben, ha a hőmérsékletváltozás hatására nem megszülető magzatok mégis világra jöttek volna, valószínűleg az átlagosnál kisebb súlyúak lettek volna, emiatt a klímaváltozás hatása valószínűleg alulbecsült.

Az is felmerül viszont, hogy míg az előrejelzésekben azt feltételezték, hogy a hőmérséklet és a születési súly kapcsolata a 21. század közepén ugyanaz lesz, mint a század elején, ez nyilván nem feltétlen igazolódik majd be. Könnyen elképzelhető ugyanis, hogy a jövőbeli adaptáció miatt ez a kapcsolat gyengül, ha pedig így lesz, akkor a klímaváltozás hatása alulbecsült. Emelett a kutatásban például azt sem tudták figyelembe venni, hogy a 25 fok feletti átlaghőmérsékletű napok átlaghőmérséklete bizonyosan növekedni fog. A hőmérsékletváltozással összefüggő egyéb hatások, például a fertőző betegségek előfordulásának növekedését szintén csak annyiban veszi figyelembe a kutatás, amennyiben ez a historikus megfigyelésekben is érvényesül.

(A cikkben szereplő képek Hajdu Tamás és Hajdu Gábor Időjárás, klímaváltozás és születési súly Magyarországon című tanulmányból származnak / MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Közgazdaság-tudományi Intézet. A tanulmány angol nyelven letölthető innen.)

Címlapkép: Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images