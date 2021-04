Bejelentették: 100%-os védelmet nyújt a világ egyik legbotrányosabb vakcinája

Az Ocugen biotech cég nemrég bejelentette, hogy a partnerük, a Bharat Biotech kimondottan kedvező eredményt tudott felmutatni a Covaxin koronavírus-vakcina harmadik fázisban lévő tesztelése során. Az inaktivált vírust alkalmazó vakcina 78 százalékos hatékonyságot nyújt a koronavírus-fertőzés ellen, a súlyos betegség kialakulása ellen pedig 100 százalékos védelmet nyújt az ellenszer a tesztelés alapján. A tervek szerint a jövőben az Ocugen értékesítheti majd a vakcinát az Egyesült Államokban, a kedvező teszteredmény hírére komolyat ralizott a biotech cég árfolyama.

A harmadik fázis második időközi tesztelésében 25 800 fő vett részt, az eredmények alapján az indiai vakcina 78 százalékos hatékonyságot mutatott a koronavírus enyhe, mérsékelt és súlyos mellékhatásaival szemben,

a súlyos szövődmények ellen pedig 100 százalékos védelmet nyújt.

A Covaxinról egyébként korábban is írtunk már, az indiai vakcinát a Bharat Biotech az Indian Council for Medical Research-el közösen fejlesztette.

Az indiai vakcina fejlesztéséhez egyébként számos botrány kapcsolódott, például a vakcina vészhelyzeti jóváhagyást kapott még azelőtt, hogy széles körben tesztelték volna, és elkezdődött az egészségügyi dolgozók oltatása is azelőtt, hogy egyáltalán azt megállapíthatták volna, hogy pontosan milyen hatékony a szer az új koronavírus ellen vagy hogy milyen mellékhatásokat okozhat. Emellett a fejlesztés mindössze hat hónapig tartott és több pletyka is terjengett arról, hogy a tesztelést India szegénynegyedeiben élőkön végezték, akik nem tudták, hogy kísérleti vakcinával oltják be őket.

Az inaktivált vírust alkalmazó vakcinát eddig 6 országban engedélyezték: Indiában, Iránban, Zimbabwe-n, Nepálban, Mexikóban és Mauritiuson.

India 300 millió dózisnyi Bharat-vakcinát akar gyártani évente, részben exportra. Egy amerikai biotech cég, az Ocugen kötött még februárban szerződést az indiai vakcinafejlesztővel, a megállapodás szerint az Ocugen fogja a Covaxint értékesíteni az Egyesült Államokban, amennyiben hatósági engedélyt kap az ellenszer. Az ügylet értelmében az értékesítésekből származó profit 45 százaléka illetheti az amerikai biotech céget.

Az örömteli hírre a vállalat részvénye is kimondottan jól reagált, végül 17,8 százalékot szárnyalt a jegyzés tegnap, ezzel együtt idén már 255,2 százalékos a plusz a papírnál.

Címlapkép: Paolo Lo Debole/Getty Images