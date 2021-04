Egyre közelebb kerül Amerika ahhoz, hogy legyen 51. állama

A demokrata többségű képviselőház elfogadta azt a javaslatot, amely Washingtont az USA 51. tagállamává nyilvánítaná, de a szenátusban nagy viták folynak a kezdeményezésről – írja a The Wall Street Journal.

A ház 216-208 arányban elfogadta a kezdeményezést, amely Washingtont az USA 51. tagállamává nyilvánítaná, de a szenátusban még élénk viták folynak erről, a demokrata képviselők is megosztottak a kérdésben.

Amennyiben a szenátuson is keresztül megy a javaslat, akkor Washington lesz az első új állam az USA-ban azóta, hogy 1959-ben Hawaiit is annak nyilvánították. Az indítványt támogatók szerint a washingtoni állampolgárok is megérdemli ugyanazokat a jogokat, mint a többi amerikai. Jelenleg ugyanis csak egy szavazati joggal nem bíró küldöttel bírnak a képviselőházban, a szenátusban pedig nincs képviseletük.

Az pedig, hogy a republikánusok igen ellenzik az ötletet, nem csoda, tekintve, hogy a szövetségi fővárosban elsöprő többségben vannak a demokrata párti szavazók.

