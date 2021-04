Koronavírus: világcsúcsot döntött Magyarország, de tovább lazít a magyar kormány

A magyar oltási kampányról, az újraindításról valamint Magyarország és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közötti kapcsolatokról tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök és Hans Kluge, a WHO európai regionális igazgatója csütörtökön Budapesten, a Karmelita kolostorban - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A megbeszélésen egyetértettek abban, hogy a gazdaságot és az életet fokozatosan kell újraindítani. A WHO vezetője megismételte véleményét, mely szerint az iskolákat kell a legkésőbb bezárni és a legelsőként kinyitni. Orbán Viktor ismertette a Magyarország újraindítására vonatkozó elképzeléseket. (MTI)