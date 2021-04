Szombaton nyitnak a teraszok, később kezdődik a kijárási tilalom

A jövő héten 1 millió kínai vakcina érkezhet Magyarországra, így áprilisban 600 ezerrel többet kapunk, mint korábban ígérték - mondta a miniszter. Érkezik orosz vakcina és Pfizer is. Felhívta a figyelmet a miniszter a regisztráció fontosságára. A jövő héten a 4 milliót, majd néhány napon belül a 4,5 milliót is elérheti az oltottak száma, eddig 4,4 millióan regisztráltak, így 1-2 héten belül mindenki megkaphatja az oltását, aki már regisztrált. 260 ezer fő kapta meg regisztráció nélkül (pl. az egészségügyben) az oltását. Új online rendszert tesztel a kormány az időpontfoglalásra, ha beválik, ezt később is alkalmazzák.