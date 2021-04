Koronavírus Magyarországon: megérkeztek a péntek reggeli adatok

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Orbán Viktor ma reggel már Facebook-videóban bejelentette, hogy elérte a beoltottak száma a 3,5 milliót, tehát holnaptól nyithatnak a teraszok, illetve későbbre tolódik a kijárási tilalom. Most pedig a hivatalos magyar adatközlésből azt is megtudtuk, hogy 3 427 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 764 394 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 207 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 26 208 főre emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 3 508 846 fő, közülük 1 490 478 fő már a második oltását is megkapta. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 474 147 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 264 039 főre csökkent. Jelenleg 7 177 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 844-en vannak lélegeztetőgépen.