Müller Cecília: egyetlen védőoltás sem nyújt 100 százalékos védettséget

Miért csak Pfizerrel olthatók a 16 és 18 év közöttiek?

A vakcináknak az alkalmazási előiratai szabják meg az alkalmazhatóságnak a feltételeit, jelenleg azon vakcinák közül, amelyeket mi is használunk és jellemzően használ a világ, egyedül a Pfizer vakcinája teszi lehetővé, hogy 16 és 18 év köztiek is megkapják.

Vannak más vakcinák is, amelyeket klinikai hármas fázisban tesztelnek vagy már oltanak is velük, és ennél még fiatalabb életkorban is. A vakcinafejlesztők célja, hogy a gyermekek számára is elérhető vakcinát hozzanak létre. Egy-egy csoport alkalmazhatóságára külön vizsgálatok vannak.