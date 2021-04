Letartóztattak Mallorcán egy férfit, mert 22 embert fertőzött meg koronavírussal

Letartóztattak Mallorcán egy férfit, amiért a vád szerint 22 embert fertőzött meg koronavírussal, miközben munkába és edzőterembe járt, annak ellenére, hogy a betegség jeleit mutatta – számol be a hírről a The Guardian.

A spanyol sziget hatóságai január végén kezdtek vizsgálódni az ügyben a Manacorban megnövekvő nagy számú fertőzések miatt azt követően, hogy a tudomásukra jutott, hogy egy alkalmazott koronavírusos lett, de eltitkolta a betegségét.

Már a nagy fertőzésszámok előtt a koronavírus tüneteit produkálta az illető, amivel aggodalmat váltott ki a kollégái körében, de nem akart hazamenni a munkából. A nap végére elment PCR-tesztet csináltatni, de nem várva meg annak eredményét, másnap ismét bement dolgozni és a helyi edzőterembe is ellátogatott.

A munkahelyén a vezetője és a kollégái is ara kérték, hogy menjen haza, mert másokat is könnyen megfertőzhet, és mint kiderült, akkor már 40 fokos láza is volt. Az illető azonban nem törődött a kollégái kérésével, újabb napot töltött el a munkahelyén, sőt, szándékosan lejjebb húzta a maszkját, amikor köhögnie kellett és azt mondogatta, hogy most mindenkit megfertőz koronavírussal.

Mire a PCR-tesztje megérkezett a nap végére, ami nem meglepő módon pozitív lett, a kollégái már igen aggódtak saját egészségük miatt. Ők szintén tesztet csináltattak, közülük ötnek lett pozitív a tesztje, ezek az emberek pedig számos más családtagjukat is megfertőzték a vírussal, köztük három egyéves csecsemőt is.

Az edzőteremben hárman fertőződtek meg azok közül, kik közvetlen kontaktusba kerültek a fertőzöttel, ők ugyancsak megfertőzték saját családtagjaikat.

A rendőrség közleménye szerint a férfi „akciója” 22 koronavírusos továbbfertőzést okozott, szerencsére azonban egyik esetben sem volt kórházi ápolásra szükség. A férfit bántalmazás gyanúja miatt letartóztatták.

Címlapkép: Getty Images