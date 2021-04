Magyarországon előbb indulhat a gazdasági növekedés, mint a régió többi országában (2.)

Londoni makrogazdasági elemzők friss előrejelzései szerint a magyar gazdaságban várhatóan előbb kezdődik a kilábalás a koronavírus-járvány okozta sokkból, mint a közép-európai térség többi gazdaságában, és a növekedés üteme jövőre elérheti a 6 százalékot, bár a magyar hazai össztermék (GDP) értéke valószínűleg még 2022-ben is valamelyest elmarad a járvány előtti szinttől.

Az egyik legnagyobb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőműhely, a Capital Economics a tágabb értelemben vett feltörekvő európai térség kilátásairól összeállított, hétfőn bemutatott átfogó helyzetértékelésében hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság jól tartotta magát a tavalyi második járványhullám idején, de az idei első negyedévben valószínűleg még csökkent a hazai össztermék, tekintettel a harmadik hullám megfékezését célzó lezárásokra.

Az első negyedévi visszaesésre utal a tanulmány szerint egyebek mellett az, hogy az ipari termelés értéke kissé, a kiskereskedelmi forgalomé viszont drasztikusan csökkent februárban. A ház szerint emiatt a második negyedév is még gyengén indult.

A magyarországi oltási program azonban előbbre tart, mint a térség többi országában, a korlátozások feloldása már megkezdődött, így a kilábalás is várhatóan előbb indul, mint a többi közép-európai gazdaságában - áll a Capital Economics hétfőn ismertetett új előrejelzésében.

A cég kiemeli, hogy a tavalyi év végén nőtt a magyar gazdaságnak nyújtott költségvetési támogatás, és a Capital Economics elemzői azzal számolnak, hogy a szakpolitikai alapállás laza marad a jövő évi választásokat megelőző időszakban.

A magyarországi munkapiaci helyzet mindeközben változatlanul feszes, és ez támogatóan hat a háztartási szektor fogyasztási kiadásaira, emellett Magyarország az Európai Unió helyreállítási keretéből érkező folyósítások egyik fő kedvezményezettje lesz - hangsúlyozzák a Capital Economics londoni elemzői.

Mindezt egybevetve az elemzőcég az idei év egészére 4 százalékos, 2022-ben 6 százalékos GDP-növekedést valószínűsít a magyar gazdaságban.

A ház számításai szerint ugyanakkor a magyar hazai össztermék értéke 2022 végén még így is 2 százalékkal elmarad a koronavírus-járvány előtti szintektől. A Capital Economics - most első ízben - 2023-ra is adott prognózist:

várakozása szerint abban az évben 4,5 százalékkal növekedhet a magyar gazdaság teljesítménye.

A ház hétfői prognózisa szerint ebben a növekedési környezetben az államháztartási hiány és az államadósság-ráta egyidejű, fokozatos csökkenése várható a tavalyi megugrás után. A Capital Economics várakozása az, hogy a hazai össztermékhez mért deficit a 2020-ban mért 8,1 százalékról az idén 5,1 százalékra, jövőre 4,3 százalékra, 2023-ban 3,3 százalékra csökken.

A GDP-arányos államadósság-ráta a cég számításai szerint a tavalyi 78 százalékról az idei év végéig 76,5 százalékra, 2022-ben 75,5 százalékra, 2023-ban 74,3 százalékra mérséklődik. A magyar gazdaság növekedési kilátásairól más nagy londoni házak is derűlátó - ugyanakkor a Capital Economics friss prognózisánál valamivel óvatosabb - előrejelzéseket közöltek a legutóbbi időszakban.

A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő minap Londonban ismertetett térségi prognózisában annak a véleményének adott hangot, hogy a közép- és kelet-európai gazdaságoknak - mindenekelőtt a visegrádi négyeknek (V4) - pótlólagos beruházási és növekedési lendületet adnak az Európai Unió által a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítésére Next Generation EU (NGEU) néven meghirdetett 750 milliárd eurós helyreállítási alap finanszírozásai. A Fitch szerint ugyanakkor ennek élénkítő hatásai zömmel 2022-ben jelentkeznek majd.

A cég ennek alapján azzal számol, hogy a magyar hazai össztermék az idén 3,2 százalékkal, jövőre 5,6 százalékkal növekszik reálértéken.

Egy másik globális hitelminősítő, a Moody's Investors Service a magyar gazdaságról összeállított idei éves országjelentésében kifejtette: a "Baa3" szintű magyar államadós-osztályzatra általa érvényben tartott, felminősítés lehetőségére utaló pozitív kilátás azt tükrözi, hogy a magyar gazdaság a hasonló besorolású szuverén adósokkal összehasonlítva erőteljes teljesítményt mutatott, és a cég várakozása szerint ez a továbbiakban is így lesz.

A Moody's közölte: várakozása szerint a magyar gazdaság teljesítménye az idén 3 százalékkal, 2022-ben 5,1 százalékkal növekszik.

A hitelminősítő a Capital Economics hétfői előrejelzésénél derűlátóbb azzal kapcsolatban, hogy a magyar hazai össztermék mikor érheti el a koronavírus-járvány előtti szintet, a Moody's országjelentése szerint ugyanis ez már jövőre megtörténhet.

Címlapkép forrása: MTI