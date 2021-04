Terasznyitás: Kemenesi Gábor egyetlen sokkoló képpel reagált

"Ezt nem egy buliként kell megélni, hanem felelősségként a még nem beoltottakért, akik továbbra is veszélyben vannak és kórházba kerülhetnek, és természetesen felelősségként, hogy az éttermeken segítsünk és az ágazat továbbra is működhessen, hetek múlva is és ősszel is. Felelősséggel egymásért" - írja Kemenesi. Hangsúlyozza: a bulizós képek főszereplői a jelenleg ~10-25%-ban átoltott 18-40 éves fiatalok, emellett a járvány még tart.

Kemenesi Gábor a Portfolio On The Other Hand rovatának rendszeres szerzője. Legfrissebb cikke "A járvány újabb hulláma érkezhet, amivel rosszabb esetben a határainkon belül kell harcolnunk" címmel jelent meg.

Kép forrása: @mwcartoons Twitter