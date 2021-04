Koronavírus Magyarországon: két hónapja nem látott adat érkezett

Február 16-a óta nem látott szintre, 1253-ra csökkent az új fertőzöttek száma a magyarországi koronavírus-járványban, ezzel a járvány kezdete óta összesen 772 707 fertőzöttet regisztráltak. Elhunyt 183 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 26 984 főre emelkedett. 6360 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 753-an vannak lélegeztetőgépen - közölte a koronavirus.gov.hu kormányzati portál.

Keddenként általában alacsony az esetszám, de a mostani 1253-as adat az egy héttel korábbinál is 24%-kal, a két héttel korábbinál 56%-kal alacsonyabb, tehát látványosan javul a helyzet. A frissen regisztrált fertőzöttek számának alakulása (a többnapos tünetmentes időszak miatt) némi késleltetéssel mutatja az aktív fertőzöttek trendjét. Ez most számunkra azért különösen érdekes, hiszen nem mindegy, hogy a nyitási lépések milyen átfertőzöttség mellett történtek, történnek.

A járványgörbe csökkenő tendenciája tehát abból a szempontból is jó hír, hogy a hétvégi nyitás során kialakult tömegben talán potenciálisan kevesebb fertőző személy lehetett, mint azt a néhány nappal ezelőtti adatokból gondolni lehetett.

Különösen érdekes ez a kérdés a fővárosban, ahol a nagy népesség miatt különösen látványos csoportosulások alakultak ki. Budapest amúgy is az ország legkevésbé fertőzött területe a népességarányos adatok szerint, ez pedig tovább tudja csökkenteni az erős nyitás kétségkívül meglévő kockázatait.

Az elhunytak száma továbbra is nagyon magas, hiszen 24 óra alatt 183 fertőzött hunyt el, és az elmúlt egy hét átlagában is még valamivel 200 felett járunk. Ugyanakkor némi javuló tendencia már itt is érzékelhető, hét nap alatt 12%-kal kevesebben hunytak el, mint az előző hét napban.

Örvendetes módon csökken a hazai egészségügy leterheltsége, a kórházban ápoltak száma egy hét alatt 26%-kal 6360 főre, a lélegeztetőgépen lévőké 23%-kal 753-ra csökkent.

Kevésnek tűnő, 11 389 mintavételt végeztek az elmúlt 24 órában, ehhez képes 11,0% volt a pozitívitási ráta, az elmúlt hét átlaga ebből a szempontból 11,8%.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 3 679 730 fő, közülük 1 711 723 fő már a második oltását is megkapta. A járvány harmadik hulláma tetőzött, de a brit vírusmutáns továbbra is terjed, ezért a védelmi intézkedések betartása változatlanul fontos - hívják fel a figyelmet.

75 829 első oltás volt tegnap, ebben a tempóban az Orbán Viktor pénteki rádióinterjújában jelzett szerda-csütörtök helyett valamikor szombaton érnénk el a védelmi intézkedések további enyhítéséhez szükséges 4 milliót, ami a vasárnap reggeli adatokban jelenhet meg.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 04. 26. Kijött a rendelet: ezekre a helyekre mehetünk védettségi igazolvánnyal napokon belül

A magyar lakosság 37%-a már megkapta az oltást, szemben az uniós 21%-os átlaggal. A regisztráltak száma meghaladta a 4,5 milliót és 73%-uk már megkapta az oltást. Azok a regisztráltak, akiknek még nincs időpontja oltásra, már interneten is foglalhatnak a kórházi oltópontokra. Újabb Szputnyik és Pfizer szállítmány érkezett, és AstraZeneca vakcina is várható - közölték.

További részletek hamarosan!

Címlapkép: Getty Images