Koronavírus: tombol az indiai mutáns, de Magyarországon még nem mutatták ki

Ezer, egyénileg testreszabható, okos vércukormérőt adományoz az Országos Mentőszolgálatnak a 77 Elektronika Kft. - közölte a társaság médiakapcsolatait intéző cég kedden az MTI-vel. Beszámoltak arról is, hogy a cég a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar (SE ÁOK) Családorvosi Tanszékével együttműködésben az Oktató Családorvosok Magyarországi Kollégiumán keresztül újabb ezer háziorvosnak is eljuttatja a készülékeket, így a múlt évben kiszállított ezer eszközzel együtt már a háziorvosok harmada - kétezer praxis - juthat hozzá ingyenesen a vércukormérőhöz. A cég emellett a tanszékkel együttműködve szakmai továbbképzésekkel is támogatja a háziorvosok munkáját. (MTI)