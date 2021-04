Saját gazdáit és a környezetet tapossa az EU az élesedő biznisszel?

Az Európai Bizottság idén márciusban tette közzé az Európai Unió és a Mercosur-országok (Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay) közötti kereskedelmi megállapodás lehetséges hatásait (gazdasági, társadalmi, emberi jogi) ismertető tanulmányt, mely többek között számszerűsíti a megállapodás várható gazdasági következményeit is. Bár a hatástanulmány szerint a megállapodás révén mind az EU, mind a Mercosur-országok GDP bővüléssel és kereskedelmi fellendüléssel számolhatnak, az uniós gazdák és a környezetvédők nem ugrálnak örömükben.

A gazdák attól félnek, hogy az olcsó dél-amerikai termékek (pl. prémium marhahús, méz) elárasztják majd az EU-t és kiszorítják őket a piacról. A környezetvédők úgy látják, hogy az EU a megállapodás révén nemhogy nem védi a környezetet, hanem újabb szöget ver annak koporsójába azáltal, hogy a megállapodás további motivációt ad a termőterületek növelésének, így az esőerdők irtásának. A vita kiélesedni látszik, hiszen a megállapodás hamarosan az Európai Parlament elé kerülhet és már több tagállam, illetve civil szervezet is hangot adott nemtetszésének.

Maga a megállapodás

Mit is jelent valójában ez közel 20 évig tartó tárgyalássorozatot követően 2019. június 28-án aláírt kereskedelmi megállapodás? Általánosságban elmondható, hogy a megállapodás révén a Mercosur tagállamok az EU-ból származó importjuk 91%-a tekintetében, míg az EU-ba a Mercosur-országokból származó import termékek 92%-a esetében szűnnek majd meg a vámok. Jelenleg például a mézre a Mercosur-országokból 17,4%-os vám vonatkozik, míg a marhahús termékekre 40-45% közötti tarifa. Egyes termékkategóriákra az alábbiak fognak vonatkozni: az ipari termékek esetében az EU a Mercosur-országokból származó termékekre vonatkozó vámot eltörli, hasonlóan a Mercosur-országok is eltörlik a vámokat a személygépjárművek, gépjárműalkatrészek, gépek, vegyi anyagok és gyógyszerek tekintetében. A mezőgazdasági, élelmiszeripari termékek esetében az EU exportjára vonatkozó vámtarifák 93%-nál fokozatosan megszűnnek a vámok. Az EU liberalizálni fogja a mezőgazdasági behozatal 82%-át, a fennmaradó behozatalra részleges liberalizációs kötelezettségek vonatkoznak majd.

Egyes termékek (marhahús, baromfihús, cukor, etanol, méz, rizs) esetében a Mercosur-országokból érkező importot érintő vámok külön szabályozás alá esnek, a termékekre meghatározott vámmentes import kvóták a megállapodás aláírásától számított 5 éves időszak alatt fokozatosan kerülnek majd bevezetésre.

Összehasonlításképp az alábbi táblázat foglalja össze a 2020. évben a Mercosur országokból származó importadatokat és a megállapodás szerinti vámmentes mennyiségeket, valamint az EU éves fogyasztását:

Az EU importja a Mercosur országokból (2020) és a tervezett vámmentes kvóta Termék Import (tonna) Kereskedelmi megállapodás szerinti kvóta (tonna) EU éves fogyasztása/felhasználása (tonna) Marhahús 125 365 99 000 8 000 000 Baromfihús 555 042 180 000 14 000 000 Cukor 262 147 180 000 19 000 000 Etanol n.a. 450 000 + 200 000 6 000 000 Méz 40 024 45 000 421 700 Rizs 169 367 60 000 2 700 000 Forrás: Eurostat

A megállapodás várható gazdasági, társadalmi, környezeti hatásairól a London School of Economics készített elemzést. A hatástanulmányt az Európai Bizottság 2021. március 29-én tette közzé, mely két, egy konzervatív és egy ambiciózusabb szcenáriót is felvázol.

A konzervatív szcenárió:

a Mercosur-országok megszüntetik az EU-val szemben alkalmazott ipari termékekre vonatkozó vámok 90%-át és a mezőgazdasági termékekre vonatkozó vámok 80%-át;

az EU pedig az ipari termékek esetében teljesen megszünteti a vámokat és 15%-os részleges vámcsökkentést alkalmaz a rizs, a cukor, a húsipari, a gabonafélékre és a tejipari termékekre.

Az ambiciózus szcenárió:

a Mercosur-országok minden termékre vonatkoztatva megszüntetik a vámok alkalmazását;

az EU ebben az esetben is megszünteti az ipari termékre, gabonafélékre és tejipari termékekre vonatkozó vámokat, 30%-os részleges vámcsökkentést alkalmaz a rizs, a cukor, a húsipari termékekre.

A tanulmány a fenti szcenáriókat veti össze azzal az eshetőséggel, ha nem jön létre a megállapodás, a várható gazdasági hatásokat az alábbi táblázat foglalja össze:

Az EU-Mercosur megállapodás várható gazdasági hatásai Mutatószám Érintett övezet Konzervatív szcenárió Ambiciózus szcenárió GDP változás 2032-ig EU + 10,9 milliárd euró (+0,1%) +15 milliárd euró (+0,1%) Mercosur-országok + 7,4 milliárd euró (+0,3%) +11,4 milliárd euró (+0,4%) Teljes export volumen változás EU 0,40% 0,60% Argentína 1,90% 1,60% Brazília 4,50% 6,10% Paraguay 0,50% 0,80% Uruguay 0,80% 0,70% Teljes import volumen változás EU 0,90% 1,10% Argentína 1,20% 4,60% Brazília 1,30% 1,40% Paraguay 0,10% 0,00% Uruguay 0,40% 0,60% Fogyasztói árak változása EU 0,20% 0,30% Argentína -1% 0,30% Brazília -1,50% -2,10% Paraguay -0,30% -0,50% Uruguay -0,60% -0,60% Forrás: Európai Bizottság

A tanulmány az egyes ágazatokra gyakorolt hatásokat elkülönülten is elemezte. A hústermékek közül a szarvasmarha esetében a Mercosur-országok irányából az EU-ba áramló import mindkét szcenárió esetében 30-64%-kal (tonnában mérve 60-128 ezer tonna) fog megemelkedni, míg az EU termelése 0,7-1,2%-kal fog várhatóan csökkenni.

A cukor és az etanol iparágakra a tanulmány pontos előrejelzést nem tudott adni, a cukor vonatkozásában azonban az EU termelésének csökkenése várható figyelemmel arra, hogy a Mercosur-országok komparatív előnyt élveznek az EU-val szemben az olcsó munkaerő és a lazább szabályozásból fakadó alacsonyabb termelési költségek miatt. Ugyanakkor a Mercosur-ból származó olcsóbb cukor révén a cukorfinomítók, a cukrászok, a pékségek, valamint ital- és csokoládégyártók versenyelőnyre tehetnek majd szert. Hasonló megállapításra jutott az etanol esetében is, az EU-ban lévő gyártók fokozott versenyre számíthatnak a brazíliai versenytársakkal szemben, miközben az etanolt inputként felhasználó iparágak (vegyipar, gyógyszeripar, élelmiszeripar) olcsóbban jutnak majd a szükséges alapanyaghoz.

A gépipari termékek esetében az EU Mercosur-országokba irányuló kivitele 78-100%-kal fog emelkedni, míg az EU-ba irányuló import 17-24%-os növekedése várható összehasonlítva azzal a forgatókönyvvel, ha nem jön létre a kereskedelmi megállapodás. Ugyanezen adatok az elektronikai termékeket illetően 109-149%, valamint 16-22%.

A gépjárművek és gépjármű-alkatrészek EU exportja a konzervatív és az ambiciózus szcenárió szerint 95-114%-kal fog emelkedni, míg az import esetében 41-47%-os bővüléssel lehet számolni.

Összességében az EU gépjárműipari termelése várhatóan 0,5-06%-kal fog megemelkedni a megállapodás révén.

Parázs vita a gazdák és a környezet jövőjéről

A fenti táblázat aggregált adatai (GDP növekedés) alapján mindkét fél jól jár, azonban a megállapodás mégis heves ellenállást váltott ki az EU-n belül, de miért is? A megállapodást ellenzők egyrészt azok a mezőgazdasági szereplők, akik tevékenységét, termékeit érinti a megállapodás. Ide tartoznak többek között az állattenyésztők, cukorgyártók, méztermelők, akik úgy vélik, hogy az olcsó, kétes körülmények között előállított termékekkel az EU szabályozás következtében nem fogják tudni felvenni a versenyt és kiszorulnak a belső piacokról.

Álláspontjuk szerint míg rájuk szigorú állatvédelmi, minőségellenőrzési, műtrágya és növényvédőszer felhasználási szabályok vonatkoznak, addig a Mercosur-országokban termelőkre ezen szabályok nem, vagy jóval enyhébben érvényesek, így sokkal olcsóbban képesek előállítani a termékeket.

E körben emelendő ki az is, hogy Brazíliában engedélyezett növényvédőszerek 27%-ának használatát az EU már betiltotta, ugyanakkor az EU-ba importált termékeknek nem kell megfelelniük az EU-ban alkalmazott termelési normáknak, rájuk behozatali előírások vonatkoznak. Az ügy további érdekessége, hogy a Brazíliában használt, EU-ban betiltott növényvédőszereket Nagy-Britanniából, Olaszországból és Németországból exportálják.

A szarvasmarha tenyésztők is felemelték a hangjukat a megállapodás ellen. Úgy vélik, hogy bár a kereskedelmi megállapodás szerinti kvóta az EU teljes marhahús előállításához képest marginális mennyiség (kb. 1,2%), azonban azt is figyelembe kell venni, hogy a Mercosur-országokból származó import a szarvasmarha mely részét fogja érinteni. Álláspontjuk szerint az import elsősorban az értékes szarvasmarha részekre fog koncentrálódni, mely termékek EU-s piaca mindössze 1 millió tonna, így a megállapodást követően a prémium részek piacán a kedvezményes kvóta 10% részesedést biztosítana a Mercosur-országoknak. Továbbá a marha legértékesebb részei az állat mindössze 8%-át teszi ki, azonban ezek a részek adják a tenyésztő árbevételének 30%-át.

A megállapodás ellen szóló további érvként hozzák fel, hogy az EU részéről megemelkedik majd a kereslet a marhahús, szója, ipari etanol és egyéb mezőgazdasági termékek iránt, a növekvő kereslet kielégítése pedig további negatív hatással jár majd a környezetre. A szarvasmarha-tenyésztés esetében például a környezeti kockázatok közé sorolandó a nagyobb mértékű vízfelhasználás és a takarmányigény miatti további erdőirtás. Számítások szerint az állattenyésztéshez szükséges megemelkedő takarmánykereslet következtében az erdőirtás felgyorsulása elérheti az évi 45%-ot (jelenleg 5%). Az üvegházhatású gázok kibocsátása is emelkedni fog az erdőirtás és a növekvő szarvasmarha tenyésztés, valamint a bővülő áruszállítás következtében. A takarmány előállításhoz és az állattenyésztéshez kapcsolódóan a géntechnológia, az antibiotikumok, a növényvédőszerek fokozott felhasználása várható, mely további jelentős talaj- és vízszennyezést von maga után.

Hogyan tovább?

A megállapodás jelenleg jogi felülvizsgálat alatt áll, melyet követően hivatalosan lefordítják a tagállamok és a Mercosur-országok nyelvére és ezt követően küldik meg ratifikálásra az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak.

Ugyanakkor már számos tagállam ellenérzését fejezte ki a megállapodással kapcsolatban.

A megállapodás jelenlegi formáját mind az osztrák, mind a holland parlament elutasította, továbbá Franciaország és Írország is kritikákat fogalmazott meg. Magyarországon a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is úgy nyilatkozott, hogy a megállapodás jelenlegi formájában elfogadhatatlan és az Európai Gazdálkodókkal (COPA), valamint az Európai Termelőszövetkezetekkel (COGECA) közösen kívánják elérni, hogy az Európai Parlament védje meg a magyar, illetve az uniós gazdálkodók és a fogyasztók érdekeit.

Nem csak a tagállamok szólaltak fel a megállapodás ellen, több száz civil szervezet is közösen tiltakozik a megállapodás ellen, mivel álláspontjuk szerint az súlyosbítja a környezetszennyezést, az emberi jogok megsértését idézi elő, valamint az export-orientált agrárpolitika a mezőgazdasági termelői árak emelkedéséhez vezet majd.

Összességében úgy tűnik, hogy a megállapodás számos fronton jelentős ellenállásba ütközik, kérdés ugyanakkor, hogyan dönt majd az Európai Parlament, illetve amennyiben a megállapodás módosításra kerül azzal elégedettek lesznek-e a tagállamok.

