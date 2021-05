Szijjártó Péter bejelentette: Szlovéniába és Bahreinbe is utazhatunk kínai vagy orosz vakcinával

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Magyarország Szlovéniával és Bahreinnel is megállapodott, hogy kölcsönösen elismerik egymás oltási igazolásait és szabad utazást engednek polgáraiknak országaik között, függetlenül attól, milyen vakcinával oltottak őket - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon. A Szlovéniával kapcsolatos szabály már a legfrissebb Magyar Közlönyben is megjelent szombati hatállyal.