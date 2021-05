Teljes a lista, milyen előnyökhöz jutnak a koronavírus-védettek

Május elsejétől életbe lépett az újraindítás negyedik szakasza. A sorozatos szabályváltozások után sokan nehezen tudják követni, mikor kezdődik a kijárási tilalom, meddig vannak nyitva a boltok, hová mehetnek a védettségi igazolvánnyal nem rendelkezők és milyen szolgáltatásokat vehetnek igénybe a védettek. Ezért összefoglaljuk az újranyitás egyes lépéseit és a hatályos könnyítéseket.

Május elsejétől új világ köszöntött be a járvány elleni védekezésben. A változások nemcsak az intézkedések tartalmában jelentősek, hanem új helyzetet teremtenek, ugyanis nem vonatkoznak mindenkire egységesen. Legutóbb az idősotthonokról derült ki, hogy újra látogathatóak, de csak védettségi igazolvánnyal. És már nem csak negatív koronavírus-teszttel, hanem védettségi igazolvánnyal is felvehetők új lakók az intézményekbe.

Az alábbi táblázatunkból megismerhetőek a hatályban lévő intézkedések és az is, hogy milyen előnyökhöz jutottak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők.

A magyarországi fokozatos újranyitás lépcsői Sorszám Nyitás első napja Átoltottsághoz van kötve? Mi változik? Kire vonatkozik? 1. április 7. Igen, 2,5 millió első oltott Kijárási tilalom este 22 órakor indul, este 20 óra helyett Mindenki Üzletek este 21:30-ig lehetnek nyitva, este 19 óra helyett Mindenki Minden üzlet kinyithat, négyzetméter alapú szabály Mindenki Kinyit több szolgáltató, ami bezárt március 8-án (fodrászat, kozmetika) Mindenki Vendéglátóhelyek csak kiszállítással működhetnek Mindenki 2. április 19. Nincs Óvodák és általános iskolák alsó tagozatai újraindulnak Mindenki 3. április 24. Igen, 3,5 millió első oltott Kijárási tilalom este 23 órakor indul, este 22 óra helyett Mindenki Kinyitnak a vendéglátóhelyek teraszai, reggel 5 és este 21:30 között Mindenki 4. május 1. Igen, 4 millió első oltott Kijárási tilalom éjfélkor indul, este 23 óra helyett Mindenki Üzletek este 23 óráig lehetnek nyitva Mindenki Vendéglátóhelyek belső terei nyitva lehetnek 23 óráig Védettek és gyerekeik Benzinkutak belső terein, kávézóikban fogyasztás Védettek és gyerekeik Szálláshelyfoglalás megnyitása Védettek és gyerekeik Állatkertek, vadasparkok, múzeumok, színházak, mozik, könyvtárak megnyitása Védettek és gyerekeik Idősotthonok látogatása Védettek Új lakók felvétele az idősotthonokba Védettek Uszodák, fitnesztermek, sportlétesítmények megnyitása Védettek és gyerekeik Uszodák, fitnesztermek, sportlétesítmények megnyitása Hivatásos sportolók és edzőik Kaszinók megnyitása Védettek Éjszakai kijárási tilalom alatti horgászat Védettek Szabad határátlépés*, hazaérkezés után karanténkötelezettség mentesülés Védettek Zenés, táncos rendezvény, magán- és családi rendezvény, pl. lakodalom tilos Mindenki Kötelező maszkhasználat közterületen, tömegközlekedésben, boltokban Mindenki 5. május 10. Nincs Általános iskolák felső tagozatai és középiskolák újraindulnak Mindenki 6. május közepe ? Igen, 5 millió első oltott Lakodalmak? Mindenki +1 Folyamatosan Nincs Kétoldalú megállapodások a védettségi igazolványok kölcsönös elfogadásáról Védettek és gyerekeik Forrás: Portfolio-gyűjtés; *április 29-én lépett életbe

Mint emlékezetes, a védettségi igazolványt három esetben lehet kiállítani: 1) ha valaki megkapta a védőoltást, 2) igazolt módon átesett a fertőzésen, vagy 3) ha valaki vélhetően átesett a fertőzésen, és ezt egy utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat igazolja. Ha valaki megkapta az oltást, nem kell külön igényelnie a védettségi igazolványt, a hatóságok megküldik azt. A kártya személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes. Amennyiben valaki jogosult a védettségi igazolványra, de bármilyen okból nem kapta meg, akkor ezt a vedettsegiigazolvany@1818.hu e-mail-címen lehet jelezni. Ebben az esetben az ügyfélkapu-regisztrációval rendelkezők a Magyarország.hu honlapon keresztül is igényelhetik az igazolványt. Az igazolvány hiányát a kormányablakokban személyesen is lehet jelezni. Eddig a csütörtöki hírek alapján 4,176 millió védettségi igazolást gyártottak: 651 ezer fertőzésen átesett számára, míg 3,525 milliót az oltás miatt. Ebből postáztak 3,876 millió darabot. Szigorú szabályok lesznek a védettségi igazolvánnyal kapcsolatban, ez jelenti a Büntető Törvénykönyv módosítását is, minősített eset lesz a védettségi igazolvány hamisítása. Az is kiderült május elsején, hogy öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az, aki a védettségi igazolvánnyal kapcsolatos bűntettet követ el. Szintén május elsejétől él az a szigor, hogy 200 ezer forinttól 3 millió forintig terjedő bírsággal és egy évre szóló bezárással is sújthatók azok a szálláshelyek, amelyeken védettségi igazolvány nélküli vendégek tartózkodnak (kivéve ezek kiskorú kísérőit) vagy ahol zenés, táncos eseményre, illetve 10 feletti családi vagy magánrendezvényre kerül sor.

És akkor még egyszer az összefoglaló táblázatunk letölthető kép formátumban.

