Január óta az első pozitív jelek a magyar feldolgozóiparban

Az elmúlt két hónap zsugorodást jelző 50 pont alatti értéke után áprilisban megint a lélektani határ fölé emelkedett a magyar feldolgozóipar beszerzési menedzserindexe. Az 50,8 pontos érték még így is messze elmarad az eurózóna hasonló adatától.

A márciusi 48,8 pontról áprilisban 50,8 pontra emelkedett a magyar feldolgozóipar beszerzési menedzserindexe (bmi) – közölte hétfő reggel a Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT). Ezzel január óta először van a növekedést jelző 50 pont feletti tartományban a mutató.

A felmérésben vizsgált részindexek fele növekedett márciushoz képest, ennek mértéke egy esetben érte el az 5 százalékpontot. A termelési mennyiség indexe nőtt márciusi értékéhez képest, és 50 pont fölött maradva a termelt mennyiség növekedését jelzi második alkalommal. A mostani érték átlag feletti, 1995 óta tizenháromszor volt magasabb az index értéke áprilisban. Az új rendelések indexe növekedett, és 50 pont fölött maradva jelzi, hogy az új rendelések állománya magasabb lett az előző hónaphoz viszonyítva. A mostani érték átlag felettinek tekinthető 1995 óta, eddig ötször mértünk magasabb áprilisi értéket. Az áprilisi szállítási átfutási idő hosszabb lett márciushoz képest, de az ütem némileg enyhült. Az index értéke 2020-ban is majdnem végig erősen 50 pont alatt volt. A korábbi áprilisi értékeket nézve az idei a legalacsonyabb. A vásárolt készletek indexe egy havi bővülés után első alkalommal szűkül, enyhe ütemben. Az idei áprilisi indexérték a hatodik legkisebb áprilisi 1995 óta. A foglalkoztatottsági index az elmúlt hónaptól eltérően áprilisban csökkenésre utal, első alkalommal egy havi bővülés után. Az index értéke kisebb lett márciushoz képest, és átlag alatti értéknek tekinthető, valamint a kilencedik legkisebb áprilisinak.

A beszerzési mennyiség indexe növekedett márciusi értékéhez képest, és 50 pont fölé került első alkalommal két hónap szűkülés után. A bővülés üteme ugyanakkor enyhe. A mostani érték felülmúlja az elmúlt három év átlagát, és a kilencedik legalacsonyabb áprilisi adat. A beszerzési árak esetében az index értéke magasabb lett, és 50 pont felett maradva további árnövekedést jelez válaszadóink szerint. Ezzel a beszerzési árak egy hónap csökkenés után a szezonális kiigazításnak köszönhetően kilencedik hónapja lesznek magasabbak. A mostani ütem 1995 óta vizsgálva a legnagyobb áprilisi. A késztermékkészletek szintje áprilisban alacsonyabb lett az előző hónaphoz képest, és szűkülésre utal, aminek üteme még enyhe. A korábbi áprilisi értékeket nézve az idei átlag alattinak tekinthető, és a tizenkettedik legkisebb 1995 óta. 2017-ben kilenc bővülő hónapot mértünk, 2018-ban hatot, 2019-ben tizenegyet, 2020-ban pedig hatot. A külpiaci mutatók közül az importindex értéke csökkent márciushoz képest, és 50,0 pont alá került. A szezonális kiigazításnak köszönhetően az index egy hónapja jelezte az import mennyiségének növekedését egy havi szűkülést követően, ennek lett most vége első hónapja. A másik külpiaci mutató, az exportindex esetében hasonló folyamatról beszélhetünk. Az index értéke ez esetben is csökkent az előző hónaphoz képest, de 50 pont fölött maradva jelzi az export mennyiségének bővülését második hónapja. Az elmúlt év hét alkalommal is csökkenést hozott. Ebben a hónapban acél, edzett acél, lemez és sárgaréz kapcsán jeleztek válaszadóink jelentősebb áremelkedést. Hiány volt acélból, alapanyagból, bútorlapokból, fa bútorszerelvényekből, fali lámpából, fecskendőből, kartonból, lemezből, maszkból, műanyagból, műanyag laboratóriumi kellékekből, papírból, rozsdamentes lemezből, speciális elektronikai eszközökből és vasból. Jelentősebb árcsökkenésről nem számoltak be a válaszadóink.

Címlapkép: Getty Images