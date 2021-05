Szép lassan összeáll a kép, hogyan vészelte át a járvány harmadik hullámát a magyar gazdaság

Ugyan az első negyedéves GDP-adatokra még pár hetet várni kell, de a beruházásokon kívül a következő napokban minden lényeges részadat megjelenik, így képet kaphatunk arról, milyen lehetett az év eleje a magyar gazdaságban. Külföldön az amerikai munkaerőpiaci statisztikát és a brit kamatdöntést érdemes kiemelni a héten.

A hét elején rögtön belecsapunk a közepébe, várhatóan hétfő reggel jelenik meg az áprilisi feldolgozóipari beszerzési menedzserindex értéke. Közben Nyugat-Európában és a tengerentúlon már a felülvizsgált adatok érkeznek ugyanebből a kategóriából, este pedig a Fed elnöke beszél majd egy rendezvényen.

2021. május 3-9. makronaptár Magyar makrogazdaság május 3. hétfő 9:00 MLBKT Feldolgozóipari bmi ápr. május 4. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj-aukció május 4. kedd 13:00 MNB Kötvényvásárlási aukció május 5. szerda 8:30 MNB Hitelintézetek mérlege márc. május 5. szerda 8:30 MNB Kamatstatisztikák márc. május 5. szerda 9:00 KSH Lakásépítések, ép. engedélyek Q1 május 6. csütörtök 9:00 KSH Ipar márc. május 6. csütörtök 9:00 KSH Kiskereskedelem márc. május 6. csütörtök 11:30 ÁKK Kötvényaukció május 7. péntek 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok ápr. május 7. péntek 9:00 KSH Külkereskedelem márc. Nemzetközi makrogazdaság május 3. hétfő 8:00 Németo. Kiskereskedelem márc. május 3. hétfő 9:55 Németo. Markit feldolgozóipari bmi (végleges) ápr. május 3. hétfő 10:00 EU Markit feldolgozóipari bmi (végleges) ápr. május 3. hétfő 15:45 USA Markit feldolgozóipari bmi (végleges) ápr. május 3. hétfő 16:00 USA ISM feldolgozóipari bmi (végleges) ápr. május 3. hétfő 20:20 USA Jerome Powell beszéde május 4. kedd 14:30 USA Külkereskedelmi mérleg márc. május 5. szerda 14:15 USA ADP munkaerőpiaci index ápr. május 5. szerda 16:00 USA ISM szolgáltató bmi ápr. május 6. csütörtök 8:00 Németo. Gyáripari megrendelések márc. május 6. csütörtök 11:00 EU Kiskereskedelem márc. május 6. csütörtök 13:00 UK Bank of England kamatdöntés május 6. csütörtök 14:30 USA Heti munkanélküliség május 7. péntek 8:00 Németo. Külkereskedelmi mérleg márc. május 7. péntek 14:30 USA Munkanélküliség ápr. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Kedden itthon csak az MNB szokásos kötvényvásárlási aukcióját érdemes kiemelni miután a jegybank a múlt héten tartott technikai felülvizsgálat során 3000 milliárd forintra emelte a program keretét. Amerikában a külkereskedelmi forgalom márciusi adatai jelennek meg magyar idő szerint kora délután.

A hét közepén, szerdán publikálja az MNB szokásos havi kamatstatisztikáját, illetve a hitelintézetek mérlegének márciusi alakulását. Nem sokkal később pedig a KSH teszi közzé a lakásépítések és a kiadott építési engedélyek első negyedéves adatait. Amerikában a magánszektor foglalkoztatását összefoglaló ADP-index friss adatai jelennek meg, ami a pénteki átfogó munkaerőpiaci adat jó indikátora lehet.

A KSH két fontos adatot is közöl csütörtök reggel, az ipar és a kiskereskedelem márciusi számaiból már ismertté válnak az első negyedév részadatai. Az ÁKK kötvényaukciót tart, közben reggel a német gyáripari megrendelések alakulása is fontos lehet magyar szempontból is. Kora délután a Bank of England tart kamatdöntő ülést, a várakozások szerint marad a jelenlegi 0,1%-os irányadó ráta.

A hét utolsó munkanapjára is jutnak még adatok, az MNB a devizatartalék friss statisztikáját közli péntek reggel, a KSH pedig a külkereskedelem adataival teszi teljessé az első negyedéves képet. A nap második felében pedig kiemelhető még a már említett amerikai átfogó munkaerőpiaci jelentés, melyben egyrészt a foglalkoztatottak számának változása, másrészt a munkanélküliségi ráta alakulása lesz izgalmas, ezek akár a Fed jövőbeli döntéseire is hatással lehetnek.

Címlapkép: Getty Images