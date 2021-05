Sinopharm: miért jelent kockázatot Magyarországra nézve a WHO értékelése?

Megjósolhatatlan a WHO konzultánsa szerint, hogy engedélyt kap-e a kínai Sinopharm vakcina az Egészségügyi Világszervezettől. Annyi biztos, hogy az eddigi vizsgálatok alapján az idősekre vonatkozóan nem tudták megmondani, hogy hatásos-e a vakcina. Ez nem meglepő, éppen erre lehetett számítani az OGYÉI februári dokumentumaiból is, hiszen kevés idős emberre tesztelték a vakcinát. Ez nem azt jelenti, hogy számukra nem nyújtana védelmet a vakcina, hanem azt jelenti, hogy az adatokból nem lehet ezt megmondani. A WHO értékelése és az OGYÉI anyaga is azért fontos Magyarországra nézve, mert hazánkban éppen az idősekkel kezdték az oltási kampányt a Sinopharmmal. Érdekesség, hogy ekkor kezdődött meg az oltás hazánkban az AstraZenecával is, ezt az oltást azonban nem alkalmazták időseken, hanem a 60 év alatti krónikus betegek kapták, pedig az oxfordi vakcinát több idős emberen tesztelték, mint a kínait. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora ma reggel azt mondta, hogy méréseik szerint a kínai vakcina eddig mindenkinél hatásos volt, akit vizsgáltak. Nemzetközi kutatások, Szerbiából és az Egyesült Arab Emírségekből azt mutatják, hogy felmerülnek kérdések a vakcina hatékonysága kapcsán.

Megjósolhatatlan a nyilvánosságra került tanácsadói testületi vélemény alapján, hogy miként dönt WHO, rákerül-e az ideiglenes vészhelyzeti gyógyszerlistára a Sinopharm – mondta a Népszavának Kökény Mihály, a WHO-konzultánsa, korábbi egészségügyi miniszter. Hozzátette: az ENSZ segélycsomagokba csak olyan gyógyszerek, vakcinák kerülhetnek be, amik szerepelnek ezen a listán.

A WHO friss elemzése szerint, amely az eddigi vizsgálatokat tekintette át, a 18-59 éves populációban megfelelő védelmet nyújt a Sinopharm vakcinája a koronavírus ellen. Azt azonban nem tudták megmondani, hogy a 60 év felettiek esetében milyen mértékben nyújt védelmet a vakcina. Ezzel a WHO nem azt állítja, hogy nem hatásos, csak azt, hogy túl kevés az információ, túl kevés a vizsgálatokba bevont páciensek száma, ezért nem tudják megmondani, hogy véd-e.

Magyarországon már több mint 540 ezer fő kapott Sinopharmot, közülük több mint félmillióan a 60 év felettiek közül kerültek ki, vagyis döntő többségében éppen azok kapták, akiknek az esetében nem tudja megmondani a WHO sem a vakcina hatásosságát.

Kökény Mihály a várható WHO-döntéssel kapcsolatban megjegyezte: az is elképzelhető, hogy a döntésben a szakmai kétségek mellett geopolitikai szempontok is közrejátszanak majd. A Sinopharmot már 45 országban mintegy 60 millió embernek adták be, főként fejlődő országokban. A másik oldalon ugyanakkor a fejlett államok éreztethetik rosszallásukat amiatt, hogy egy olyan oltóanyag kerül a segélycsomagokba, amit sem az amerikai, sem az európai gyógyszerhatóság nem minősített. A WHO a hét végére várhatóan közzéteszi az ajánlását a Sinopharmra vonatkozóan.

A WHO kiadott elemzése egyébként egyáltalán nem kell, hogy bármelyik kutatót is meglepje – legalábbis azok közül, akik követték a Sinopharm oltással kapcsolatos fejleményeket. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet a Sinopharm hazai engedélyezésekor, februárban egy hosszú leiratot tett közzé. Azt írták, hogy a III. fázisú klinikai vizsgálatok adatai alapján ez a készítmény meghatározott védőhatással bír a 18–59 éves népességnél. A 60 éves vagy annál idősebb népesség aránya alacsony volt a klinikai vizsgálatokban (0,63%). A 60 éves vagy idősebbek arányát a későbbiekben, a klinikai vizsgálatok során növelni fogják annak érdekében, hogy közvetlen bizonyítékot nyerjenek az ebben az életkori csoportban kifejtett védőhatásra – közölte az OGYÉI.

Tehát ez a bizonytalanság már hosszú ideje ismert. Magyarország pedig a 60 évnél idősebbekkel kezdte el az oltási kampányt a Sinopharmmal. Vagyis éppen azokkal, akiknek az esetében kevés információ állt rendelkezésre. AZ OGYÉI anyagának következtetése így szólt:

A készítmény alkalmazása előtt figyelembe kell venni a 60 éves vagy annál idősebbek egészségi állapotát és a vírusfertőzés súlyos szövődményeinek való kitettségük kockázatát annak érdekében, hogy értékelni lehessen, szükséges-e a készítmény alkalmazása.

Érdekes egyébként, hogy az AstraZeneca oltóanyagát is akkoriban kezdték el használni Magyarországon. Első körben az időseket nem oltották akkor Magyarországon az AstraZenecával. Ezt az oltóanyagot a 60 évnél fiatalabb, krónikus betegeknek kezdték el adni, idősebbeknek nem. Az érvelés akkoriban az volt, hogy Magyarország óvatosságból nem adja az AstraZenecát idősebbeknek.

Nem értem, hogy az AstraZeneca esetében miért nem volt elég több mint 1000 idős páciens tesztelése, hogy alkalmazzuk az idősek esetében, ha a kínait elméletileg kevesebb páciensre tesztelték a nagymintás vizsgálatokon, mégis oltani kezdünk vele

- mondta a Portfolio-nak egy víruskutató még a Sinopharm bevezetésekor, kiemelve, hogy a Sinopharmot töredék annyi idősre vizsgálták, mint az AstraZenecát.

az OGYÉI anyaga úgy fogalmaz a vakcina hatásosságára vonatkozó eredmények bemutatásánál, hogy a Kínán kívül végzett III. fázisú vizsgálatban a vakcina hatásosságának időközi értékelésébe bevonható 60 évnél idősebb személyek aránya 0,63%, erre a korcsoportra vonatkozóan a súlyos COVID-19-fertőzéssel szembeni védőhatás még nem megbecsülhető. A rendelkezésre álló adatok szerint a neutralizáló antitestek szintje a 60 évnél idősebb személyekben alacsonyabb, mint a 18–59 évesekben.

Ez azért is nagyon kellemetlen, mert a mutánsokkal szemben még gyengébb lehet a védőhatása a vakcinának. Magasnak kellene lennie a neutralizáló antitesteknek, hogy védjenek a mutáciokkal szemben is

- mondta a virológus a korábbi tapasztalatokra hivatkozva.

Magyar kutatók éppen ezért szeretnék megvizsgálni, hogy a Sinopharm oltás felvétele után megfelelő védettségük alakul-e ki az oltottaknak. Értesülésünk szerint hazai szakértők úgy vélekednek az informálisan elvégzett vizsgálatok alapján, hogy az idősek esetében a Sinopharm nem véd túl magas szinten. Indul egy hosszabb távú védettséget vizsgáló kampány is Pécsen (a Sinopharmra is), azonban már most is rendelkezésre állnak részadatok, amelyek a Sinopharm hazai teljesítményét mutatják meg.

Ezek, úgy tudjuk, hogy egybevágnak nemzetközi vizsgáltok eredményeivel is. Szerbiai vizsgálatok megállapították, hogy bizonyos esetekben nem elég a két dózis a Sinopharmból, hanem szükséges egy harmadik is a védettséghez. A vizsgálatok arra jutottak, mint amire az OGYÉI dokumentumaiból is számítani lehet, az idősebbek esetében alacsonyabb az antitestek szintje. Ez bár nem biztos jele a rosszabb védelemnek, de valószínűsíti azt. Hasonló következtetésre jutottak az Egyesült Arab Emírségekben is, ugyanakkor megállapították, hogy több mint 90%-kal csökkenti a kórházba kerülés kockázatát, a halálozást pedig teljesen megakadályozza.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora is megszólalt ma reggel az ügyben. A Semmelweis Egyetemen még nem találtunk olyan kínai vakcinával beoltott személyt, akinek ne lett volna pozitív, a tüskefehérjével ellenes antitestje két dózis beadását követően, tehát minden esetben kimutatható ellenanyagot detektáltunk – mondta Merkely a Magyar Nemzetnek. Arról nem beszélt, hogy hány tesztet végeztek, és arról sem, hogy 60 év alattiak vagy 60 év felettiek voltak a páciensek.

