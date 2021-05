Ezek a projektek, amelyek alátámasztják a magyar GDP-növekedést

A 2020 eleje óta bejelentett nagyvállalati fejlesztések elérik a 2600 milliárd forintot, ami az éves hazai GDP mintegy 5,5%-át teszi ki - jelent meg Magyarország legutóbbi konvergeciaprogramjában, amely szerint középtávon, az ezen beruházások révén kiépülő többletkapacitások éves szinten mintegy 8 000-13 000 milliárd forinttal emelhetik Magyarország exportteljesítményét, amely a jelenlegi éves magyar árukivitel nagyságrendileg 20-34%-át jelenti. Ezek a beruházások összességében 8-10 százalékpontos GDP többletet generálhatnak.

A jelentés szerint a járványidőszakban is töretlen volt a működőtőke-beáramlás az országba. A befektetésekért folyó versenyben elért előkelő pozíciót elsősorban a tőkeköltségeket érdemben mérséklő, 2017-től 9%-ra csökkentett társasági adókulccsal magyarázzák, amely EU-szerte továbbra is a legalacsonyabbnak számít. További fontos tényezők a gyártók és piacaik egymás közötti összeköttetését és gyors elérhetőségét biztosító kiépített infrastruktúra, a magyar munkaerő versenyképessége, valamint az aktív befektetés-ösztönző politikák - áll a konvergenciaprogramban.

A tavalyi befektetés-ösztönzésnek köszönhetően 4,1 milliárd euró értékben valósulnak meg beruházások, amelyek közel 13 ezer munkahelyet teremtenek.

Ez már a keleti nyitás hatása?

Tavaly a koronavírus-járvány a külföldi működőtőke-beáramlásban is éreztette hatását, az a felére esett vissza 2019-hez képest: 5350 milliárd forintról 2448 milliárd forintra. Míg a korábbi években a nyugati országok - azaz Németország és az USA - domináltak, addig 2019-ben és 2020-ban 3 távol-keleti országra - Kína, Japán és Dél-Korea - tevődött át. Ez a folyamat már 2018-ban elkezdődött - olvasható ki a jelentésben szereplő ábráról, amelyet a HIPA készített a kormány számára. Azonban az ábra szürke oszlopa nem bontja ki, hogy az Egyéb külföldi befektetések mely országokból - keletről vagy nyugatról - érkeztek, így a keleti dominanciát pontosan megítélni nem lehet, ám 2019-től így is látványos a keleti nyitás hatása.

A nominális értéket tekintve az elmúlt három évben a HIPA közreműködésével bevonzott 12,1 milliárd eurós beruházásból a keleti országok 5,6 milliárd eurós részt hasítottak ki, addig Németországból és az USA-ból 3,7 milliárd eurós befektetés érkezett Magyarországra.

Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter az elmúlt egy évben sorozatban jelentette be az elektronikai szektorhoz és az elektromobilitáshoz kapcsolódó beruházásokat, különösen az elektromos járművekhez használt akkumulátorokhoz szükséges alkatrészek gyártói indítottak el jelentős fejlesztéseket. A jelentés alapján a tavaly bejelentett 22 projektnek köszönhetően 3,3 ezer új munkahely jön létre és 808 millió eurót fektetnek be a külföldi multik ezen a területen.

Emobilitásban az élre törünk

A keletről érkező projektek közül kiemelkedik a dél-korai székhelyű SK Innovation zöldmezős beruházása, amely

a tervek szerint megközelítőleg 700 milliárd forintból valósul meg.

A vállalat a már meglévő komáromi egységeket egy újabb, 30 GWh éves kapacitású akkumulátorgyárral egészíti ki. Az Iváncsán megvalósuló termelőegység évente mintegy fél millió darab elektromos autó gyártásához szükséges energiatároló kapacitás előállítását teszi lehetővé - írják a jelentésben.

A második legnagyobb beruházás a Mercedeshez köthető, a tavalyi év óta tett, több bejelentése alapján mintegy 100 milliárd forint értékben valósít meg fejlesztéseket, amely magában foglalja a présüzem létesítését is.

Az akkumulátor-termelési lánc széles spektruma épül majd ki azzal, hogy számos ázsiai illetőségű akkumulátor alkatrészbeszállító is Magyarországon bővíti tevékenységét, ezzel is erősítve pozícióját a nagy fejlődési potenciállal rendelkező elektromobilitás terén. Második európai gyárát is Magyarországon, mégpedig Tatabánya mellett építi a dél-koreai Doosan, a beruházás értéke 75 milliárd forint, mintegy 200 új munkahelyet teremtenek.

Az egyik legnagyobb rézfólia gyártási kapacitás kontinentális értelemben, itt Magyarországon jön létre

- mondta ezt a beruházást bejelentő sajtótájékoztatón a külgazdasági és külügyminiszter, aki azt is bejelentette, hogy Magyarországon hozza létre első Kínán kívüli gyárát a sanghaji központú Semcorp, az elektromos autók akkumulátoraihoz szükséges szeparátorfóliák gyártásában a világpiacon vezető pozíciót betöltő cég. A beruházás értéke 65,5 milliárd forint.

Szijjártó Péter szerint a Samsung SDI, az SK Innovation és más nagy koreai akkumulátorgyártók magyarországi beruházásai olyan beszállítói igényt teremtettek, amely a Dongwha magyarországi beruházását is kellőképpen indokolttá tette. Mintegy 11 milliárd forintból létesít üzemet a Dongwha Electrolyte Hungary Kft., amellyel első lépésben 90 új munkahelyet teremt. A csoport első európai gyára Magyarországon, Sóskúton jön létre mintegy 13 ezer négyzetméternyi termelő területtel, ahol részben az akkumulátorokhoz szükséges elektrolitokat gyártják majd, részben pedig az akkumulátorgyártás során előálló oldószereket, vegyi anyagokat újrahasznosítják. Említésre méltó még, hogy új alkatrészgyárat létesít Tatabányán a dél-koreai Lotte Aluminium Kft. mintegy 44 milliárd forintos beruházással, illetve, hogy állami támogatással a többszörösére emeli a magyarországi termelését az akkumulátor-alkatrészeket gyártó koreai Sangsin, amely 10,5 milliárd forintból bővíti a jászberényi üzemét. A Shenzhen Kedali Industry kínai vállalat lítiumionakkumulátor-alkatrészeket gyártó beruházást hoz Gödöllőre 14,1 milliárd forint értékben, valamint mintegy 17,5 milliárd forintos beruházást hoz Miskolcra a kínai Chervon Auto.

Gigantikus élelmiszeripari és logisztikai beruházások

A nagy autóipari beruházások mellett kkét szektor emelkedik ki az elmúlt időszak beruházás-bejelentési dömpingjéből: az élelmiszerellátás, valamint logisztika. A HIPA alapján disztribúciós központot hoz létre Ecseren a JYSK, ahonnan hét ország üzleteit fogja ellátni áruval. A dán bútoripari vállalat több mint 63 milliárd forint értékű beruházásával 300 új munkahelyet hoz létre. A pest megyei Ecseren építi új 62 ezer négyzetméteres logisztikai központját a Lidl Magyarország, a beruházás összértéke 35 milliárd forintot tesz ki.

Mintegy 60 milliárd forintos beruházással létrejön a Pick új szalámigyára, valamint közel 50 milliárd forint értékű beruházás veszi kezdetét a Nestlé Hungária büki gyártóközpontjában, amely a világ több mint 50 országát látja el állateledellel. Mintegy 30 milliárd forintból fejleszt a Coca-Cola, 10 milliárd forint jut az értékesítési hálózat fejlesztésére, míg az összeg nagyobbik részét kapacitásbővítésre fordítják. Így hamarosan Dunaharasztiban jöhet létre a cég legnagyobb közép-európai gyártóbázisa. 15 milliárd forintból Magyarország legnagyobb sütőipari üzemét építi fel a Lipóti Pékséget működtető Lipóti Tóth és Társai Zrt. Hatvanban. Mindezek mellett több mint 14 milliárd forintból bővíti bacongyártó kapacitását a Tamási Hús, de olyan nagy szereplők is fejlesztenek, mint a Gyermelyi, a Gallfood Pulykafeldolgozó vagy a Tolnatej.

A Pénzügyminisztérium a 2020 eleje óta bejelentett beruházásokat egyetlen nagy grafikonban is szemléltette a konvergenciaprogramban:

